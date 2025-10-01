Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım ağını modernize etmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve hızlı seyahat imkânı sunmak amacıyla yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Pazarcık’ta hayata geçirilen yol projeleriyle bölge trafiği daha sağlıklı bir yapıya kavuşuyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Fatih Mahallesi’nde yer alan Handos Caddesi’nde tamamlanan altyapı imalatlarının ardından sıcak asfalt serimine geçildi.

Yaklaşık 1 kilometrelik yolda ekiplerce gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları ile arterin standardı iyileştiriliyor. Caddeye uygulanan sıcak asfalt sayesinde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ulaşım ortamı sağlanıyor.

Mahalle sakinleri, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.