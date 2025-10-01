Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevre dostu yatırımları yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor. Çevre sağlığına ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunan projeler, Erasmus programı kapsamında şehre gelen öğrencilerin de dikkatini çekti. Letonya, İtalya ve Polonya’dan Kahramanmaraş’a gelen Erasmus öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi ile Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tesisler Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen programda öğrencilere tesislerin işleyişi ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri ve çevreye kazandırılan katkılar ziyaretçilere uygulamalı örneklerle anlatıldı.

“Örnek Projeler, Değerli Yatırımlar”

Ziyaret sonunda öğrenciler, Kahramanmaraş’ta uygulanan bu çevreci projelerin örnek niteliği taşıdığını ifade etti. Özellikle çevre sağlığına doğrudan katkı sunan yatırımların modern ve yenilikçi yöntemlerle hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken misafirler, projeleri büyük bir beğeniyle karşıladıklarını dile getirdi.