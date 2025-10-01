Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplumsal ve insani konulara duyarlılığını sürdürerek önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Platformu iş birliğiyle 5 Ekim Pazar günü “Büyük Gazze Mitingi” gerçekleştirilecek.

“Nehirden Denize, Maraş’tan Gazze’ye” temasıyla düzenlenecek yürüyüş, saat 16.00’da Mahmut Es’ad Coşan Camii önünden başlayacak. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilecek yürüyüş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sona erecek. Burada Gazze’ye destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar mitinge davet edilerek, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Açıklamada, “Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz” denildi.