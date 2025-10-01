7 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek etkinliğe ön başvurular Büyükşehir’in internet adresinden çevrimiçi yapılabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik anlamlı faaliyetlerini Pusula Maraş çatısı altında sürdürürken, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir etkinliği daha hayata geçiriyor.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde 7 Ekim Salı günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenecek atölyede, “Filistin Temalı Ledli Şişe” çalışması gerçekleştirilecek. 18 – 30 yaş aralığındaki gençlerin katılım sağlayabileceği etkinlikte, küçük bir şişeye yerleştirilecek ışıkla hem dayanışmanın sembolü olunacak hem de Filistin halkına destek mesajı verilecek.

Etkinliğe katılmak isteyen gençler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/10/01/filistin-temali-ledli-sise-workshop-basvuru-formu internet adresindeki başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabilecek. Son başvuru tarihi 5 Ekim Pazar.