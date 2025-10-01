Şehit Hakan Duyğal Huzurevi bahçesinde gerçekleştirilecek etkinlik, saat 10.00’da başlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çerçevesinde toplumun her kesimine yönelik etkinlik ve faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. 2025 Aile Yılı kapsamında şehirde anlamlı bir çalışmaya daha imza atılıyor.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Kadın Girişimciler Kuruluşu ve Atölye Zeytin iş birliğiyle el sanatları kermesi düzenlenecek.

7 Ekim Salı günü Şehit Hakan Duyğal Huzurevi bahçesinde gerçekleştirilecek etkinlik, saat 10.00’da başlayıp 17.00’a kadar devam edecek. Programda huzurevinde yaşamını sürdüren şehrin ulu çınarlarının el emeği göz nuru ürünleri vatandaşlarla buluşturulacak.

Katılımcılar, geçmişten geleceğe uzanan bir emek ve dayanışma yolculuğuna tanıklık edecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, el sanatları kermesinin toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi ve geleneksel el işçiliğini yaşatması bakımından özel bir önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Şehrimizin değerli büyüklerinin el emeği ürünlerinin sergileneceği bu özel programa tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.