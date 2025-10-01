Onikişubat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Küçük Adımlar, Büyük Gelecekler – Okul Öncesi Farkındalık Programı”, hem çocuklara hem de velilere unutulmaz bir deneyim yaşatırken, okul öncesi dönemin eğitimdeki önemine de dikkat çekti.

Onikişubat Belediyesi EXPO alanında gerçekleştirilen program, miniklerin gelişimlerine katkı sağlayan atölyelerle dolu dolu geçti.

Çocuklar için eğlenceli ve öğretici atölyeler

Etkinlik kapsamında çocuklar; kil seramik atölyesi, ritim müzik atölyesi, mutfak atölyesi, halk oyunları, bilim atölyesi, sanat atölyesi, sıfır atık ve takı atölyesi, drama ve geleneksel çocuk oyunları ile yüz boyama gibi birbirinden renkli ve öğretici etkinliklerle buluşturuldu. Her bir atölye, çocukların farklı alanlarda becerilerini keşfetmelerine, el-göz koordinasyonlarını geliştirmelerine ve sosyal yönlerini güçlendirmelerine katkı sundu.

Veliler de sürecin parçası oldu

Program yalnızca çocuklar için değil, aynı zamanda veliler için de önemli bir farkındalık alanı sundu. Ebeveynler, çocuklarının farklı alanlarda sergilediği becerileri gözlemleme fırsatı yakalarken aynı zamanda okul öncesi dönemin önemine dair bilinç kazandı. Çocuklarıyla birlikte atölyelere katılan aileler, onların mutluluğuna ortak olarak unutulmaz bir gün yaşadı.

“Çocuklarımızın mutluluğu en büyük motivasyonumuz”

Etkinliğe ilişkin OnikişubatBelediysi’nden yapılan paylaşımda, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her çalışmayı önemsiyoruz. Bu programda amacımız, çocuklarımızı erken yaşta sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmaktı. Onların mutluluğu ve gelişimi bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bu tür programlarımızı artırarak sürdüreceğiz” denildi.

Renkli görüntülerle dolu bir gün

Sabah saatlerinde başlayan program akşam saatlerine kadar sürdü. Çocukların yüz boyama atölyesinde keyifli vakit geçirmesi, halk oyunlarında sahneye çıkmaları ve bilim atölyesinde deney yapmaları etkinliğe ayrı bir renk kattı. Program sonunda minikler hem eğlenmiş hem de yeni şeyler öğrenmiş olarak evlerine döndü.