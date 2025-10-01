KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Nizami Gencevi Konferans Salonunda düzenlenen programa Diaspora Bakan Yardımcısı ValehHacıyev,Vali Yardımcısı Oray Güven, Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. VasifGafarov, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Dulkadiroğlu Belediyesi Başkan Vekili Erkan Döner, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Hafize Öksüz, İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, Diaspora Destek Vakfı Başkanı Ekrem Abdullayev, Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili ParvizMemmedzade, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin İstiklal Marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlik, açılış konuşmalarıyla devam etti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım konuşmasında, “Türk devletinin işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini hayranlıkla izledik. Bugün Azerbaycan’ın anım gününü birlikte yaşamak için buradayız. Büyük Türk düşünürü Nizami Gencevi’nin adını taşıyan bu salonda böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili ParvizMemmedzade, “Azerbaycan için manevi değer taşıyan Nizami Gencevi Salonunda bu anlamlı etkinliği düzenlediğiniz için teşekkür ederim. 27 Eylül, Azerbaycan’ın 44 gün süren savaş sonunda zafere ulaştığı şanlı bir tarihtir. Otuz yıldan fazla işgal altında tutulan topraklarımız tek tek azat edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Diaspora Destek Vakfı Başkanı Ekrem Abdullayev ise, “Topraklarımızın işgalden kurtulması bizler için gurur verici bir duygudur. Birinci ve İkinci Karabağ Savaşlarında elli bine yakın insanımız şehit oldu, bizler onlara minnettarız. İkinci Karabağ Savaşı’nda Türkiye’nin desteği ile galip geldik. KSÜ’ye ve bu etkinliğe emeği geçenlere teşekkür ederim.” diye konuştu.

Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. VasifGafarov konuşmasında, “1991’de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, sevinemeden işgalle karşılaştı ve bir milyondan fazla insan göçmen olarak yaşamak zorunda kaldı. 2020’de ise 44 gün süren savaşın ardından 27 Eylül’de zafer kazandık. Bugün Azerbaycan galip bir devlettir, halkı da galip bir halktır. Bizlere bu gururu yaşatan şehitlerimize ve her zaman yanımızda olan Türkiye’ye minnettarız.” dedi.

Diaspora Bakan Yardımcısı ValehHacıyev de, “27 Eylül anım günü bizim için bir şeref günüdür. Bu zafer sadece Azerbaycan halkının değil, Türk milletinin zaferidir. Dünyanın dört bir yanında yaşayan diasporamız ülkemizin haklı sesini haykırdı. 21. yüzyıl Türk asrı olacaktır, Türk ordusu, Türk ekonomisi ve Türk kültürüyle geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz.Bu programı düzenleyenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. MarziyeMemmedli üstlendi. MSÜ Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur konuşmasında, Karabağ Zaferi’nin büyük bir emek, fedakârlık ve liderlikle kazanıldığını belirterek, “Bu zafer Türk dünyası için tarihi bir dönüm noktasıdır.” dedi. Panelde ayrıca Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. VasifGafarov ile KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl da değerlendirmelerde bulundu.

Panelin ardından Azerbaycan Devlet Sanatçısı Samir Caferov, Nizami Gencevi’nin sözleriyle bestelenen “Can Azerbaycan” parçasıyla sahne aldı. Sanatçı, “Çanakkale Türküsü” ve “Çırpınırdı Karadeniz” eserlerini de seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Programın sonunda moderatör, panelistler ve sanatçıya KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve protokol üyeleri tarafından belgeler takdim edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.