Belediye Başkanı Kıraç, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Üyesi ve hemşerileri Mehmet Uğur Dilipak ile bir araya gelerek ilçede başlayacak olan doğalgaz çalışmalarını görüştü.

Yapılan istişareler neticesinde, Çobanbeyli, Emirilyas, Arıtaş ve Altunelma mahallelerinde doğalgaz altyapı çalışmalarının start alacağı bildirildi. Uzun zamandır beklenen bu hizmet ile 2026 yılı itibarıyla söz konusu mahallelerdeki konutlara doğalgaz verilmesi planlanıyor.

Bu sayede Afşin halkının daha temiz, ekonomik ve konforlu bir ısınma sistemine kavuşacağını ifade eden Başkan Kıraç, sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Kıraç, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ileterek, "Şehrimize ve mahallelerimize hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, hem bölge sakinleri için önemli bir konfor ve tasarruf sağlanacak hem de hava kalitesinde iyileşme öngörülüyor.