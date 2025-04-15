Başkan Tekerek, “Kahramanmaraş’ta hâlâ karınca hızında ilerleyen bir toparlanma süreci var. TOKİ konutları kâğıt üzerinde teslim edilmiş gibi gösteriliyor ama yaşamaya elverişli değil,” ifadelerini kullandı.



“VATANDAŞ GELECEĞİNE GÜVEN DUYMUYOR”



Tekerek, son haftalarda art arda yaşanan siyasi gelişmelerin kamuoyunda ciddi bir kafa karışıklığı yarattığını söyledi.

“İki gün önce hakkında sert ifadeler kullanılan kişilerle bugün yan yana yüründüğünü görüyoruz. Belediye başkanları görevden alınıyor, bazılarına operasyon yapılıyor ama bu uygulamalar neden sadece belirli isimlerle sınırlı kalıyor? Adalet parçalı uygulanmaz. Vatandaş artık bu çifte standardı fark ediyor ve geleceğine güven duyamıyor,” dedi.



“KAHRAMANMARAŞ HALA AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYOR”



İYİ Parti İl Başkanı, Kahramanmaraş’ta kalıcı konut sorunlarının çözülmediğini, teslim edilen yapıların büyük kısmının barınmaya elverişli olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“İnsanlar ekonomik krizle boğuşurken bir yandan da barınma mücadelesi veriyor. En acı olanı ise devletin, vatandaşın temel ihtiyacı olan barınmayı karşılamadaki yetersizliği. Her şey kâğıt üzerinde çözülmüş gibi gösteriliyor ama sahada tablo çok farklı.”



ONİKİŞUBAT İMAR PLANLARINA TEPKİ: “RANTA AÇIK BİR ZEMİN OLUŞTURULUYOR”



Tekerek, Kahramanmaraş’ın en büyük ilçesi olan Onikişubat’taki imar uygulamalarına da dikkat çekti:

“Onikişubat ilçesinde yapılan bazı imar planlamaları kamu yararı değil, belli çevrelerin çıkarları doğrultusunda yürütülüyor. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde olması gereken şeffaflık, yerini keyfi kararlara bıraktı. Ranta açık bir zemin oluşturuluyor. Bu durum halkın devletine olan güvenini zedeliyor.”



“ADALETİN OLMADIĞI YERDE GÜVEN OLMAZ”



Siyasi operasyonlara da değinen Tekerek, hukuk sisteminin tarafsızlığının sorgulandığını söyledi:

“Devletin dini adalettir. Eğer adalet sadece muhalefet partilerine karşı işletiliyorsa, bu devletin itibarı yara alır. Kim hata yapmışsa, hangi partiden olursa olsun yargı önüne çıkmalı. Aksi takdirde adaletin değil, siyasetin gölgesinde bir yönetim anlayışı hâkim olur.”