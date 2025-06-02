Doğal güzellikleri ve şifalı sularıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bölge, bu sezon da sağlık ve doğa turizmi tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Termal Cenneti Ziyaretçilerini Bekliyor

Vali Saim Çotur Termal Tesisi Yenilenen Yüzüyle Hizmette

Ilıca’daki kaplıca ve yayla turizminin önemli noktalarından biri olan Vali Saim Çotur Termal Tesisi, yenilenen estetik yapısı, hijyenik ortamı ve güler yüzlü personeliyle 2025 sezonuna güçlü bir giriş yaptı.

Tesiste ziyaretçilere:

Sauna

Buhar odası

Açık ve kapalı termal yüzme havuzları

Türk hamamı

gibi birçok birim hizmet veriyor. Günlük kullanım ücreti yalnızca 75 TL.

Fiyatlandırma ve Hizmet Detayları

0-4 yaş grubu: Ücretsiz

4-9 yaş arası: 65 TL

9 yaş üzeri: 75 TL

Aile jakuzileri: 1 saatlik kullanım 400 TL

Termal suyun sağlık açısından faydalarıyla bilinen Ilıca Kaplıcaları, hem dinlenmek hem de şifa bulmak isteyenler için bölgedeki en cazip adreslerden biri olmayı sürdürüyor.

Yaz Sezonunda Yoğun İlgi Bekleniyor

Kahramanmaraş’ın hem yerli halkı hem de çevre illerden gelen misafirler için önemli bir dinlenme ve tedavi noktası olan Ilıca, 2025 sezonunda da yoğun ziyaretçi bekliyor. Özellikle hafta sonlarında ve yaz aylarında tesise yoğun talep oluşması bekleniyor.