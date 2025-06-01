Türkiye genelinde hızla büyüyen QCAR Mobilite, araç kiralama sektöründeki yenilikçi yaklaşımını şimdi de Kahramanmaraş’a taşıdı. 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı’nda gerçekleştirilen görkemli törenle kapılarını açan QCAR Mobilite Kahramanmaraş Şubesi, bölge halkına modern ve ekonomik kiralama çözümleri sunmayı hedefliyor.

Şehrin Ekonomisine Katkı, Sektöre Yeni Soluk

QCAR Kahramanmaraş Şubesi’nin açılışında konuşan şube sahibi Bekir Kılıç, şehre değer katacak bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Maher Holding çatısı altında kurulan ve kısa sürede Türkiye genelinde yaygınlaşan QCAR’ın, 81 ilde hizmet verme hedefiyle yola çıktığını vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş gibi gelişmekte olan bir şehirde yer almak bizim için büyük bir mutluluk. 2025 yılı sonuna kadar 25 araçlık bir filo ile hizmet sunacağız. 2026’da bu sayıyı 50’ye çıkararak hem istihdamı hem de hizmet kalitemizi artırmayı planlıyoruz.”

Kılıç ayrıca, deprem sonrası toparlanma sürecinde QCAR olarak uygun fiyatlı ve kaliteli araçlarla halkın yanında olmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Maher Holding’den Sosyal Sorumluluk Vurgusu

Açılış törenine katılan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Kahramanmaraş’a olan özel ilgilerini dile getirdi. Yaşar, “Depremin ardından şehrin yeniden ayağa kalkmasına destek olmak amacıyla birçok sosyal etkinlik düzenledik. Quick Sigorta Kahramanmaraş Motosiklet Festivali bunlardan biri. Eğitim ve sosyal sorumluluk projelerimiz de devam ediyor,” dedi.

QCAR Türkiye Genelinde Büyümeye Devam Ediyor

Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Özsoy, QCAR markasının başarısının ardında geniş çözüm ağı ve güçlü iş birliklerinin olduğunu belirtti. Türkiye çapında 8.000’in üzerinde acente, 2.500 anlaşmalı servis ve 350’den fazla avukatla hizmet verdiklerini aktaran Özsoy, “Bugün itibarıyla QCAR, 26 şubeye ulaştı. Bu, sektördeki güvenin ve doğru stratejilerin bir yansımasıdır,” diye konuştu.

Siyasetten Destek Mesajları

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de açılışta yaptığı konuşmada, özel sektör yatırımlarının şehir ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Debgici, “Kahramanmaraşlı girişimcilerimizin yaptığı her yatırım, hem istihdam hem de moral kaynağı oluyor. Bu gibi yatırımlar şehrimizin geleceğine ışık tutuyor,” dedi.

Turizm ve İstihdama Katkı

QCAR Sigorta Genel Müdürü Barış Sezen ise açılan yeni şube ile birlikte hem yerel turizmi hem de istihdamı destekleyeceklerini belirtti. Sezen, “Yüksek kaliteli araçlarımızla Kahramanmaraş halkına konforlu, güvenli ve ekonomik ulaşım çözümleri sunacağız. Bu yatırımın şehir ekonomisine hayırlı olmasını diliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Katılım Yoğundu

Açılış törenine; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, QCAR Sigorta Genel Müdürü Barış Sezen, MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Al Çam, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Asuman Yavuz ve sigorta sektöründen çok sayıda yönetici katıldı.

Yenilikçi Hizmetler Artık Kahramanmaraş'ta

QCAR Mobilite’nin Kahramanmaraş şubesi, sadece araç kiralama hizmeti sunmakla kalmıyor; aynı zamanda şehirdeki ekonomik ve sosyal gelişime de katkıda bulunmayı amaçlıyor. Modern ofisi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla QCAR, Kahramanmaraşlılara kolay erişilebilir, güvenilir ve kaliteli bir mobilite deneyimi vadediyor.