Açılışla birlikte düzenlenen ve 42 seçkin fotoğraftan oluşan sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Açılış programı, çevre illerden gelen çok sayıda fotoğraf sanatçısı, dernek temsilcisi ve sanatseverin katılımıyla gerçekleşti. Törende, dernek başkanı ve yerel yöneticilerin yaptığı konuşmaların ardından kurdele kesimiyle dernek ofisinin açılışı yapıldı. Ardından sergi alanı ziyaretçilere açıldı.

42 Fotoğraf, 42 Hikâye

Sergide yer alan 42 fotoğraf, dernek üyesi fotoğraf sanatçılarının objektifinden doğa, portre, şehir manzarası, kültürel miras ve günlük yaşam temalarını işliyor. Her bir kare, izleyiciye farklı bir bakış açısı sunarken, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın ve çevre bölgelerin kültürel ve doğal zenginliklerini gözler önüne seriyor.

Sanatseverlerden Yoğun İlgi

Açılış günü boyunca sergiyi ziyaret eden konuklar, eserleri büyük bir beğeniyle inceledi. Sanatseverler, hem fotoğraf sanatına duydukları ilgiyi dile getirdi hem de derneğin bu tür etkinliklerle kente kattığı değerden dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Katılımcılar, fotoğraf sanatının toplumla buluşturulmasının önemine vurgu yaparak derneğe teşekkür etti.

Amaç: Sanatı Toplumla Buluşturmak

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği Başkanı, yaptığı açıklamada, dernek olarak fotoğraf sanatını yaygınlaştırmayı, amatör ve profesyonel sanatçılara destek olmayı ve kentte sanatsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan ayrıca, Expo 2023 gibi uluslararası düzeyde bir etkinlik alanında yer almanın dernek için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Sergi Belirli Bir Süre Ziyarete Açık Olacak

Expo 2023 Arasta Çarşısı’ndaki sergi, önümüzdeki günlerde de ziyarete açık olacak. Kahramanmaraşlı sanatseverler ve fotoğraf tutkunları, sergiyi gezerek yerel sanatçılardan oluşan bu özel koleksiyonu görme fırsatını yakalayabilecek.