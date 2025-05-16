Karatutlu, “Muhalefete oy çıktı diye cezayı halka kesen zihniyeti kabul etmiyoruz” diyerek, iktidarın ayrımcı tutumunu kamuoyunun dikkatine sundu.



DEPREMİN ARDINDAN HÂLÂ AYNI YERDEYİZ

Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen Dulkadiroğlu’nda sorunların kronikleştiğine işaret eden Milletvekili Karatutlu, “Ne köy evlerinin fiyatı belli, ne tapular verilmiş. Sağlık ocağı yok, su yok, altyapı yok! Çiftçi susuz, vatandaş perişan. Bu mudur sosyal devlet anlayışı?” ifadelerini kullandı.



HİZMETE PARTİ ETİKETİYLE BAKILAMAZ

Karatutlu, halkın oy tercihi nedeniyle cezalandırılmasının demokrasiye aykırı olduğunu vurgulayarak, “Hizmet götürmek hükümetin görevidir. Yerel seçimde muhalefete oy çıktı diye hizmet kesmek, siyasi değil, vicdani bir çöküştür.” şeklinde konuştu.



TAKİPTEYİZ, PEŞİNDEYİZ!

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İrfan Karatutlu, açıklamasının sonunda net bir mesaj vererek, “Dulkadiroğlu’nu sahipsiz bırakmayacağız. Halkın hakkını, sesini ve taleplerini mecliste ve sahada savunmaya devam edeceğiz. Takipteyiz, peşindeyiz!” dedi.