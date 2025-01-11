Dr. Karatutlu, ilçenin çamur içinde ve esnafın zor durumda olduğunu belirterek, hükümeti Elbistan’a acil destek vermeye çağırdı.

“Çamur içerisindeki Elbistan, çözüm bekliyor”

Genel Kurul konuşmasında Elbistan’daki durumu gözler önüne seren Dr. Karatutlu, şu ifadeleri kullandı:

“Elbistan, ikinci depremin merkezi olması nedeniyle büyük bir yıkım yaşadı ve hâlâ toparlanabilmiş değil. İlçe çamur içinde, esnafımız ise çaresizlik içinde. Rezerv alan ilan edilmesini bekleyen bölgeler hâlâ belirsiz. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu konuda organizasyon yapmayı hâlâ planlayamıyor.”

“Şeker fabrikasının depoları patladı, çevre felaketi kapıda”

Elbistan’ın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına da dikkat çeken Dr. Karatutlu, şöyle devam etti:

“Şeker fabrikasının su depoları patladı ve bu durum, hâlâ çözüm bekliyor. Bununla birlikte Afşin-Elbistan Termik Santrali’ne iki yeni ünite yapılması planlanıyor. Elbistan gibi çevre sorunlarıyla boğuşan bir ilçede bu projeler yeni felaketlere davetiye çıkaracak.”

“Elbistan göç veriyor, ilçe hizmet bekliyor”

Dr. Karatutlu, deprem sonrası ilçeden yaşanan yoğun göçe vurgu yaptı:

“Elbistan’da 25-30 bin vatandaşımız ilçeyi terk etmiş durumda. Halk, ‘Biz belediyeyi farklı bir partiye verdik diye mi cezalandırılıyoruz?’ diye soruyor. Bu durum kabul edilemez. Elbistan halkı bir an önce hizmet bekliyor.”

“Elbistan il olmak istiyor”

Elbistan halkının taleplerini dile getiren Dr. Karatutlu, şu çağrıyı yaptı:

“Elbistanlılar, ‘Bizi il yapın ki üzerimizdeki bu depremin etkilerini daha hızlı atabilelim’ diyor. Türkiye’nin en büyük ovalarından birine sahip, tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek, tarihi ve kültürel değerleri olan Elbistan, il statüsüne kavuşmayı hak ediyor.”

“Hizmet gecikmemeli”

Genel Kurulda hükümete çağrıda bulunan Dr. Karatutlu, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

“Elbistan’ın sorunları ertelenemez. İlçemizin geleceği için gereken hizmetlerin bir an önce sağlanması şarttır. Halkımızın sesi olmaya ve taleplerini dile getirmeye devam edeceğim.”

Dr. Karatutlu, hükümeti ve ilgili bakanlıkları Elbistan’a daha fazla destek vermeye davet ederek, “Elbistan halkının sesi olmaya ve onların taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Depremden sonra yaşanan mağduriyetler çözülmeden, ilçemizin geleceği için atılacak adımlar ertelenmemelidir” dedi.

Dr. Karatutlu, hükümeti ve ilgili bakanlıkları Elbistan’a daha fazla destek vermeye davet ederek, “Elbistan halkının sesi olmaya ve onların taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Depremden sonra yaşanan mağduriyetler çözülmeden, ilçemizin geleceği için atılacak adımlar ertelenmemelidir” dedi.