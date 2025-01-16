Konuşmasının girişinde adaletin önemine vurgu yapan Karatutlu, “Adalet, ölçü ve denge anlamına da gelir. Bu yüzden terazi, adaletin sembolüdür. Bugün sizlere, iktidarın benim seçim bölgem olan deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta depreme adil yaklaşabildiğini söyleyebilir miyiz? Orada bir denge sağlayabildiler mi? Bu sorulara yanıt vermek için bazı somut örnekler üzerinden ilerleyeceğim,” ifadelerini kullanarak konuşmasına başladı.

“AFAD VE JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ UYARDI, İKTİDAR GÖRMEZDEN GELDİ”

Konuşmasının başında 1999 Marmara Depremi’nden bu yana çıkarılan yasa ve yönetmeliklere değinen Karatutlu, Kahramanmaraş depreminin etkilerinin bu kadar yıkıcı olmasını yalnızca depremin şiddetiyle açıklamanın gerçekleri örtbas etmek olduğunu belirtti. “2020 yılında AFAD ve 2021 yılında Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası, Kahramanmaraş’ta meydana gelebilecek bir depremin etkilerini, şiddetini ve mahalle mahalle nerelerde gerçekleşeceğini açıkça ortaya koydu. Ancak iktidar, bu raporları dikkate almadı. Çünkü bu iktidarın alışkanlığı, sorumluluğu başkalarına atmak ve işin içinden sıyrılmaktır,” dedi.

Karatutlu, depremin ardından yaşanan başarısızlıkları hatırlatarak, “Muhakkak ki bu iktidar, geçmişte olduğu gibi yine muhalefeti ve önceki hükümetleri suçlayarak sorumluluktan kaçmaya çalışacaktır. Ancak halk bu kez gerçekleri görecek ve bu boş söylemleri kabul etmeyecektir,” ifadelerini kullandı.

“MÜTEAHHİTLERE FAHİŞ FİYATLARLA İHALELER PASLANDI”

Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde yapılan hatalara dikkat çeken Karatutlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı eleştirdi. “Yıkılan ev ve işyerlerinin yeniden inşasında yerel müteahhitler ve mühendisler dışlanmış, fahiş fiyatlarla Ankara’daki belirli müteahhitlere işler paslanmıştır. Bu müteahhitler ise binlerce ihaleyi taşeronlara devrederek oturdukları yerden kâr sağlamışlardır,” dedi.

“ÇEVRE BAKANLIĞI ÇİFTE STANDART UYGULUYOR”

Rezerv alan uygulamalarındaki çifte standartları da gündeme getiren Karatutlu, “Kahramanmaraş’ın merkezi Kıbrıs Meydanı ve Azerbaycan Caddesi’ni rezerv alan ilan eden bakanlık, aynı bölgedeki belirli otel ve dondurmacıların bulunduğu müstakil binaları rezerv alan dışında tutmuştur. Bahçelievler Camisi yanındaki bir bina için yapılan iltimas, gariban vatandaşların evlerine yapılan uygulamaların tam tersidir. Bu çifte standart, siyaset-bürokrasi-sermaye iş birliğinin çirkin bir örneğidir,” dedi.

“SÖZLER TUTULMADI, PROJELER YARIM KALDI”

Karatutlu, iktidarın depremin ardından verdiği sözleri yerine getirmediğini vurguladı: “Bir yıl önce, ‘Bütün binaları bitireceğiz’ diyen iktidar, iki yıl geçmesine rağmen ancak üçte birini yapabilmiştir. Yine her zamanki gibi ‘Gelecek sene hepsini bitireceğiz’ diyerek halkı yanıltmaya devam ediyorlar.”

“23 AYDA YAPILAMAYAN HASTANE ACİL DURUM OLABİLİR Mİ?”

Sağlık hizmetlerindeki eksikliklere de değinen Karatutlu, Kahramanmaraş’taki sağlık tesislerinin deprem öncesinde de yetersiz olduğunu, deprem sonrasında ise durumun daha da kötüleştiğini belirtti. “Defne’ye üç ayda acil durum hastanesi yapan Bakanlık, 23 ay geçmesine rağmen Kahramanmaraş’taki acil durum hastanesini bitirememiştir. Hatta hastanenin tabelası değiştirilerek ‘Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ yapılmıştır. Bu nasıl bir acil durum anlayışıdır?” diye sordu.

“SAĞLIK BAKANLIĞI HEKİMLERLE DİYALOG KURMUYOR”

Sağlık Bakanı’nın hekimlerle olan iletişim sorunlarına dikkat çeken Karatutlu, “Göreve gelir gelmez aile hekimlerini küçümseyen bir genelge yayımladı. Hekimlerin yetkilerini yardımcı sağlık personeline devretmeye çalışarak sağlık sistemini ucuzlatma ve kalitesizleştirme yoluna gitmektedir. Bakanı, hekimlerle diyalog kurmaya çağırıyoruz. Ancak Meclis’te sergilediği tavırlara bakarsak, bu çağrımızın bir karşılık bulmayacağını da biliyoruz,” dedi.

“HIZLI TREN MARAŞ’A ULAŞMAYACAK MI?”

Havaalanının hâlâ aktif olmadığını belirten Karatutlu, hızlı tren projelerinin Trabzon ve Rize’ye kadar uzatılmasını eleştirdi. “Neden Maraş’a geçirmiyorsunuz? Bakanlar buraya gelip ‘Kahraman şehrin kahraman evlatları’ diyerek nutuk çekmekten başka bir şey yapmıyorlar. Maraş’ın gerçek sorunları çözüm bekliyor,” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ HALKI BU BOŞ VAATLERE ARTIK KANMAYACAK”

Konuşmasının sonunda Karatutlu, “Kahramanmaraş halkı, bu ihmallerin ve çifte standartların hesabını soracak ve iktidarın boş vaatlerini artık kabul etmeyecektir. Bizler, halkın gerçekleri görmesi için bu kürsüden doğruları haykırmaya devam edeceğiz,” diyerek sözlerini tamamladı.