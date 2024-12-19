DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın ekonomik, sosyal ve altyapı sorunlarına dikkat çekti.

Dr. Karatutlu, Kahramanmaraş’ın diğer illerle kıyaslandığında devlet yatırımlarından adil bir şekilde yararlanamadığını ifade ederek "Kahramanmaraş’tan daha küçük ya da yeni illere devlet yatırımları fazlasıyla yapılırken, biz neden ihmal ediliyoruz? Halkın ödediği vergilerden oluşan paydan neden adil ve eşit şekilde yararlanamıyoruz?" dedi.

Karatutlu, Kahramanmaraş’ın kadim ve büyük ilçesi Elbistan’ın yıllardır il olmayı hak ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Elbistan, Türkiye’nin en büyük ovalarından birine sahip, tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek, termik santrali ile önemli bir ekonomi merkezidir. Depremin yarattığı hasar düşünüldüğünde, vatandaşlarımız haklı olarak soruyor: Elbistan bu dönemde il olmayacaksa ne zaman olacak?"

Karatutlu, Kahramanmaraş’a yapılacağı söylenen stadyum projesinin hâlâ belirsizlik içinde olduğunu belirterek "Gençlik ve Spor Bakanı, iki yıldır Kahramanmaraş’a kaç kişilik stadyum yapılacağına karar veremedi. Önce 10-12 bin kişilik dendi, en son Sayın Cumhurbaşkanı’na 17.500 kişilik stadyum yapılacağı sözü verildi. Ancak yapılacak yer belli mi? Bitirilecek tarih belli mi? Hepsi havada," dedi.

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası eğitim ve sağlık alanındaki yatırımların da yeterince hızlı ilerlemediğini belirten Karatutlu, üniversite yurtlarının hâlâ yapılmadığını vurgulayarak "Üniversite öğrencileri için yurt yapacağız diye sözler verildi, ama bu sözler de ‘yapacağız-ceyiz-cağız’ düzeyinde kaldı. Somut bir ilerleme yok," dedi.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın deprem sonrası süreçteki performansını eleştiren Karatutlu, şunları söyledi:

"Dört hastanemiz yıkıldı. Hatay Defne’de üç ayda bir acil durum hastanesi inşa eden bakanlık, Kahramanmaraş’a 23 ayda bir acil durum hastanesi bile tamamlayamadı. Şubat 2024’te bitirileceği söylendi, şimdi Şubat 2025 geldi ama hastaneyi hâlâ bekliyoruz."

Dr. Karatutlu, Kahramanmaraş halkının adil bir yatırım politikasından başka bir şey talep etmediğini belirterek "Kahramanmaraş kimseden sadaka istemiyor. Halkımızın ödediği vergilerle yapılan altyapı, eğitim, sağlık ve ulaşım yatırımlarında adil ve eşit paylaşım istiyoruz. Biz, çocuklarımızın ve gençlerimizin hak ettiği bir geleceği sağlamanın peşindeyiz," ifadelerini kullandı.