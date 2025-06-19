Karatutlu, rezerv alan ilanlarının keyfi şekilde yapıldığını, yerinden dönüşüm sürecinin halkın değil, belli sermaye gruplarının çıkarına işletildiğini ifade etti.

“Azerbaycan Mahallesi için teşekkür ediyoruz ama…”

Azerbaycan Hükûmeti’nin desteğiyle Ebrar Siteleri’nin bulunduğu bölgede kısa sürede tamamlanan Azerbaycan Mahallesi için teşekkürlerini ileten Karatutlu, bu başarının Kahramanmaraş geneline yayılmamasının altında yatan sebeplere dikkat çekti. “Aynı hassasiyet Akdere, Şekerdere ve Kanlıdere’nin birleşim yerindeki riskli zeminler için de gösterilmeliydi. Fore kazıklara milyarlar harcandı, daha sağlam bölgeler tercih edilseydi bu israfa gerek kalmazdı,” dedi.

“TOKİ Konutlarında kalite şüpheli, adalet eksik”

Milletvekili Karatutlu, TOKİ tarafından yapılan konutların teknik kalitesinin son derece düşük olduğunu belirtti. “Bazı konutlarda girişler 1 metre aşağıda ya da yukarıda.

Vatandaşın 100-200 metrekarelik dükkanı gitmiş, yerine 40 metrekare verilmiş. Ancak ‘ensesi kalın’ diye tabir edilen kişilerin dükkanları bire bir aynı şekilde teslim edilmiş. Bu nasıl adalet?” diye sordu.

“Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü rantın planlayıcısı haline geldi”

Karatutlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Kahramanmaraş’ta adeta rant projeleri için çalıştığını ifade ederek, önce rezerv alan ilan edilip, sonra bu kararların geri çekildiğini, tahsislerin hangi kriterlere göre yapıldığının ise kamuoyuna açıklanmadığını vurguladı.

“Vatandaş kurada hep giriş ya da beşinci kata denk geliyor, orta katlar kimlere veriliyor belli değil. Şeffaflıktan eser yok,” sözleriyle sistemin işleyişine tepki gösterdi.

“Sözleşmelerde fiyat yok: bu mu hukuk?”

Konut teslimi için vatandaşlara imzalatılan sözleşmelerde ödeme tutarlarının yer almadığını hatırlatan Karatutlu, “Kaç para ödeyeceğini bilmeden sözleşmeye imza atıyor insanlar. Bu ileride büyük mağduriyetler doğuracak. ‘Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu’ dedikleri bu olsa gerek,” ifadelerini kullandı.

“AVM ısrarı küçük esnafı ezmekten başka bir şey değil”

Şehrin tam merkezinde AVM yapılmak istendiğini belirten Karatutlu, binlerce küçük esnafın bu durumdan etkileneceğini söyledi. “Kahramanmaraş’ın zaten merkezde otoparka ihtiyacı var. Esnafı perişan edecek bir AVM projesi kimin hayrına? EXPO alanında da benzer şekilde AVM yapıldı, alanlar belli. Halk konuşuyor ama yetkililer duymuyor,” dedi.

“Denetimsiz yıkımlar can almaya devam ediyor”

Son olarak, plansız yıkımların can güvenliğini tehdit ettiğini belirten Karatutlu, bir yıkım operatörünün hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Şehirde hâlâ yıkım devam ediyor, denetimsizlik ve düzensizlik yüzünden canlar gidiyor. Allah rahmet eylesin ama bu sorumluluğu kim üstlenecek?” diye sordu.