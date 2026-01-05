Siyaset kulislerini hareketlendiren bu ayrılığın ardından Karatutlu’nun yeni adresinin AK Parti olacağı öğrenildi. Bu hamleyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) sandalye dağılımı da değişti.

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Takacak

Habertürk’te yer alan habere göre, DEVA Partisi’nden ayrılan İrfan Karatutlu’nun önümüzdeki Çarşamba günü düzenlenecek olan AK Parti Grup Toplantısı’na katılması bekleniyor. Karatutlu’nun AK Parti’ye katılım rozetinin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı ifade edildi.