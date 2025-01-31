Özellikle sağlık sektöründe yaşanan denetimsizlikler, liyakatsiz atamalar ve halk sağlığını tehdit eden uygulamalara değinen Karatutlu, hükümetin yönetim anlayışını Tevfik Fikret’in meşhur “Han-ı Yağma” şiiriyle eleştirdi: “Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak, yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak.”

“Bugün torba yasa üzerinden halkın geleceğini ipotek altına alıyorlar, yarın baktığınızda kimse hesap bile veremeyecek. Tevfik Fikret’in bu dizeleri sanki bugünü anlatıyor. İktidar, ne var ne yok kapışıyor, halkın yarınını umursamadan har vurup harman savuruyor” dedi.

“Torba yasa, halkın geleceğini gasp etme yasasına dönüştü”

Konuşmasına torba yasa üzerine değerlendirmelerde bulunarak başlayan Dr. Karatutlu, emeklilere verilen 14 bin liralık zammın yetersizliğine ve iktidarın bu durumu halka nasıl sunmaya çalıştığına dikkat çekti. “Bu torba yasa, halkın önüne çıktığınızda söyleyecek tek sözünüzün kalmadığını gösteriyor” diyen Karatutlu, iktidarın her konuşmasında “Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik” söylemine sığınarak halkın taleplerinden kaçtığını belirtti.

“Tek başınıza çıkabiliyor musunuz? Ya kibirden ya korkudan çıkamıyorsunuz. Halkı doğrudan muhatap almaktan kaçıyor, ekonomik kriz karşısında somut çözümler üretmek yerine propagandayla durumu geçiştirmeye çalışıyorsunuz” diyerek iktidarın yönetim anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

“Sağlık Bakanlığı yönetmelik çıkararak sorunları çözemez”

Sağlık Bakanlığının sürekli yönetmelikler yayımlayarak sağlık sistemini düzeltmeye çalıştığını ancak uygulamada hiçbir sonuç alınamadığını belirten Karatutlu, “Bakanlık, her geçen gün yeni bir genelgeyle günü kurtarmaya çalışıyor ancak sahadaki sorunları görmezden geliyor” dedi.

Son yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne atıfta bulunan Karatutlu, Türkiye’de yaşanan sağlık krizinin sadece kâğıt üzerinde yapılan düzenlemelerle çözülemeyeceğini vurguladı. Afyon’da bir vatandaşın serum sonrası hayatını kaybettiğini hatırlatan Karatutlu, sağlık sisteminin ciddi denetim eksiklikleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

“Türkiye’de anafilaksi nedeniyle her yıl yaklaşık 1.000 ila 2.000 kişi hayatını kaybediyor. Siz farkında bile değilsiniz, çünkü sağlık sisteminizde denetim yok, altyapı eksik, liyakatsiz atamalar var. Bugün Kartalkaya’da yaşanan faciada 78 kişinin hayatını kaybetmesini konuşuyoruz, ama her yıl sağlık sisteminin hataları nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybediyor. Peki, bunları konuşan var mı?” diyerek hükümetin sağlık alanındaki ihmallerini gözler önüne serdi.

“Sarı serum ve merdiven altı sağlık uygulamaları tehlike saçıyor”

Konuşmasında sağlık alanındaki denetimsizliklere vurgu yapan Karatutlu, “Ankara’da sarı serum merkezleri var, adresleri belli, telefonları belli ama Sağlık Bakanlığı yalnızca genelge çıkarmakla meşgul” diyerek merdiven altı sağlık uygulamalarının denetlenmemesine tepki gösterdi.

Binlerce zayıflama merkezi, diyet merkezi ve fizik tedavi merkezinin hekim dışı çalışanlarla faaliyet gösterdiğini belirten Karatutlu, “Sağlık Bakanlığının denetimsizliği nedeniyle halkın sağlığıyla oynanıyor. Grip serumu, ishal serumu, bulantı serumu adı altında bilinçsizce uygulamalar yapılıyor. Ancak Bakanlık sadece yönetmelik değiştirerek bu sorunu çözdüğünü sanıyor” ifadelerini kullandı.

“Liyakatsiz atamalar, sağlık yönetimini çökertti”

Sağlık yönetiminde liyakatsiz atamaların ve sendika bazlı kayırmacılığın büyük bir sorun olduğunu belirten Karatutlu, sağlık yöneticilerinin atanma süreçlerine sert tepki gösterdi.

“Kahramanmaraş’ta 120 sözleşmeli sağlık yöneticisi var. Bunların 105’i Sağlık-Sen üyesi, delegesi veya yöneticisi. Siz bu yapıyı devam ettirdiğiniz sürece sağlıkta hiçbir iyileşme olmaz, çünkü liyakate değil sadakate bakıyorsunuz” diyerek sağlık yönetiminde yaşanan çarpıklıklara dikkat çekti.

“Sağlık-Sen’in tek özelliği nedir biliyor musunuz? ‘Padişahım çok yaşa’ diyen bir yapı. İşte bu yüzden sağlık sistemi çökmeye mahkûm” ifadelerini kullanan Karatutlu, sağlık politikalarının tamamen yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

“Sağlıkta gerçek reform kağıt üzerinde değil, sahada yapılmalıdır”

Konuşmasının sonunda sağlık sisteminin kâğıt üzerinde yapılan değişikliklerle düzelmeyeceğini vurgulayan Karatutlu, hükümetin yönetim anlayışının sağlık alanındaki başarısızlığın temel nedeni olduğunu söyledi.

“Bu yönetim anlayışıyla sağlıkta hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Sağlık bir kâğıt işi değil, sahada yönetilmesi gereken bir sistemdir. Hasta güvenliğini sağlamadan, denetimleri artırmadan, liyakatsiz atamaları durdurmadan hiçbir iyileşme olmayacaktır” diyerek hükümeti sorumluluk almaya davet etti.

Karatutlu, konuşmasını “Halk sağlığı yönetmeliklerle değil, sahada güçlü bir denetim ve liyakatle korunur” sözleriyle tamamladı.