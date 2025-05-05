Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği örnek projelere bir yenisini daha ekledi. Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelen işitme engelli vatandaşlar, düzenlenen özel programla Kahramanmaraş’ın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında işitme engelli misafirler, şehrin önemli manevi duraklarından Malik Ejder Türbesi ve bölgenin eşsiz manzarasına ev sahipliği yapan Ali Kayası Cam Teras’ı ziyaret etti. Alanında uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezide işaret dili tercümanları da hazır bulundu. Katılımcılar, hem bilgilendirici içeriklere erişim sağladı hem de doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Malik Ejder Türbesi ve Ali Kayası Ziyaret Edildi

İlk durak olan Malik Ejder Türbesi’nde katılımcılara, İslam tarihi açısından önemli bir şahsiyet olan Malik Ejder’in hayatı ve türbenin manevi önemi aktarıldı. Sessiz bir saygı ile ziyaret edilen türbe, işitme engelli vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Gezinin ikinci durağı ise doğa harikası Ali Kayası Cam Teras oldu. Yüksekliği ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen cam terasta katılımcılar, bol bol fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi. Sessiz ama anlamlı bir mutluluğun hâkim olduğu anlarda, manzara karşısında büyülenen vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti işaret diliyle ifade etti. Program sonunda katılımcılar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek bu tür etkinliklerin hem sosyalleşme hem de kültürel farkındalık açısından çok değerli olduğunu vurguladı.