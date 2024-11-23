Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Kitap Fuarı, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle başladı. “Gel ve Dünyanı Keşfet” sloganıyla gerçekleştirilen fuar, 500’ün üzerinde yayınevi, yazar ve şairi aynı çatı altında buluşturdu.

Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. İsmail Kara, fuarın onur konuğu olarak okurlarla bir araya geldi. Fuarın ilk gününde düzenlenen söyleşide Prof. Dr. İsmail Kara, entelektüel birikimi ve etkileyici anlatımıyla dinleyicilere hitap etti. Yaklaşık bir saat süren etkinlik, edebiyat ve düşünce dünyasına dair derinlikli tartışmalara sahne oldu. Okurlar, Kara’nın akademik tecrübeleri ve edebi görüşlerinden ilham alırken, söyleşi sırasında önemli notlar aldı. Söyleşi boyunca Kara, düşünce dünyasında derinleşmenin yollarını, geleneksel ile modern arasındaki ilişkiyi ve bireyin dünyayı keşfetme serüvenini ele aldı. Dinleyiciler, özellikle Kara’nın “düşüncenin köklerine dönme” vurgusunu büyük bir ilgiyle takip etti.

“Edebiyatseverler İçin Verimli Bir Fuar Olacak”

9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı ve söyleşi programına dair değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İsmail Kara, “6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta kitap fuarı gibi kültürel bir etkinliğin düzenleniyor olması çok kıymetli. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu fuarın edebiyatseverler için bereketli ve verimli neticelere sebebiyet vermesini temenni ediyorum” cümlelerini kaydetti.