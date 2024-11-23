Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, görkemli bir açılış töreniyle kitapseverleri ağırlamaya başladı.

Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olarak kabul edilen etkinlik, ilk gününde büyük ilgi gördü ve yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu.Şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş, kitap fuarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Edebiyatseverler için yazarlarla bir araya gelme ve imza alma fırsatı sunulan fuar, okur-yazar etkileşimini güçlendiren etkinliklerle dikkat çekiyor. Çeşitli paneller, söyleşiler ve atölyelerle zenginleştirilen program, her yaştan ve her ilgi alanından kitapseverin beğenisini topluyor. Fuar, ziyaretçilere sadece kitap sunmakla kalmayıp aynı zamanda edebiyatın farklı dallarında renkli bir atmosfer oluşturuyor.

Vatandaşlar Fuar Heyecanını Yaşıyor

Büyük bir heyecanla beklediği kitap fuarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Sefa Kantarcı, “Kahramanmaraş, şiir ve edebiyatın başkenti, şairler diyarı. Kitap Fuarı bu şehir için çok önemli. Çok coşkulu bir açılışı oldu fuarımızın. Kitaplarla iç içe vakit geçirme fırsatımız olacak 10 gün boyunca. Biz gençlerin dostu Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Çocuklarıyla birlikte kitap fuarını ziyarete gelen Çağrı Paksoy, “Çocuklarıma okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitapları sevdirmek için bugün fuara geldik. Çok da faydalı oldu. Deprem yaşayan şehrimizde bizler için bu tür etkinlikler çok kıymetli. Bizlere bu imkânı sağlayan Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Fuarın moral ve motivasyon açısından Kahramanmaraşlılara katkı sağlayacağını belirten Emine Abacı, “6 Şubat depremlerinde ailemle birlikte enkazdan çıktık. Tıpkı bizim gibi depremzedelerin moral ve motivasyonu açısından bu fuarın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir fuar oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.