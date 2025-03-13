Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada olay şöyle anlatıldı;

“Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan Plevne Özel İdare Ortaokulu’nda yaşanan olay, eğitim camiasında tartışmalara neden oldu. Kahramanmaraşlı Okul müdürü Hüseyin Kılınç, 3 Mart 2025 tarihinde düzenlenen İstiklal Marşı törenine katılmayan öğretmenlerden yazılı açıklama talep etti.

Ancak bu talep, kısa sürede sendikaların müdahalesine ve tartışmalara yol açtı.

4 Mart 2025’te öğretmenlerin bağlı olduğu sendikanın yöneticileri, okul müdüründen habersiz şekilde öğretmenler odasında toplantı düzenleyerek üyelik kayıtları yaptı. Bu toplantıya dair görüntülerin daha sonra sosyal medyada paylaşılması, olayın farklı bir boyuta taşınmasına neden oldu. Okul öğretmenlerinden biri, Whatsapp grubunda yapılan paylaşımda, “Okul müdürümüzün mobbinglerine karşı verdiğimiz mücadelede yanımızda olan sendika başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullanarak müdürü hedef gösterdi.

Öte yandan, okul yönetimi Türk Ocağı tarafından düzenlenen ortaokullar arası bilgi yarışmasına katılım sağlanması için sosyal bilgiler öğretmeni Y.Ö’yü görevlendirdi. Ancak öğretmenin yarışmaya başvuru yapmadığını fark eden müdür Kılınç, kendisinden açıklama talep etti. Bu durumun da sendikanın tepkisini çektiği iddia edildi.

11 Mart 2025 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan bildirimle, İstiklal Marşı törenine katılmayan öğretmenler hakkında inceleme başlatıldı.

Ancak, 12 Mart 2025’te, yani İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde, okul müdürü Hüseyin Kılınç, görevden uzaklaştırıldı.

Karara sert tepki gösteren Eskişehir Kahramanmaraşlılar Derneği, yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli ve manevi değerlerin öğrencilere aktarılması için çaba gösteren bir okul müdürünün cezalandırılması, hakkaniyetle bağdaşmadığı gibi trajikomik bir durumdur. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencilerin milli ve kültürel değerlerle bütünleşmesini teşvik ederken, bu değerleri önemsemeyen kişilere yaptırım uygulanması gerekirken, tam tersi bir durum yaşanmıştır. Bu haksız uygulamayı kabul etmiyoruz ve okul müdürümüz Hüseyin Kılınç'ın görevine iade edilmesini talep ediyoruz."

Eğitim camiasında büyük yankı uyandıran olayla ilgili resmi makamların nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.