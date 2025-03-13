Maaşlar Yetersiz, Ekonomik Sorunlar Artıyor

Ankete göre sağlık çalışanlarının %80,9’u maaşlarının yeterli olmadığını düşünüyor. Maaş dışı ödemelerin (teşvik, nöbet ücreti, taban ödeme vb.) çok düşük olduğunu belirtenlerin oranı ise %69 olarak kaydedildi. Çalışanların yalnızca %1,4’ü ekonomik durumunu iyi olarak değerlendirirken, %48,6’sı kötü, %50’si ise orta seviyede görüyor.

Sağlık çalışanlarının %31,4’ü kredi kartlarının sadece asgari tutarını ödeyebilirken, %16,3’ü borçlarını ödeyemediğini belirtti. Emeklilikle ilgili endişeler de dikkat çekici; %81,2’lik bir kesim, emeklilikte alacakları maaşın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceğini düşünüyor.

Amir Baskısı ve İş Güvencesi Kaygısı Öne Çıkıyor

Çalışma hayatına dair endişelerin de yer aldığı ankette, en büyük sorun olarak %37,3 oranla amir baskısı gösterildi. İş güvencesinin kaybolması endişesi %27,2 ile ikinci sırada yer alırken, sağlık çalışanlarının %18,6’sı şiddet, %16,9’u ise bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya olmaktan endişe duyduğunu belirtti.

Kurum amirlerinin çalışanlara karşı tutumları hakkında da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Katılımcıların %35’i amirlerin çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığını, %27,8’i yönetimin keyfi davrandığını, %12,4’ü ise psikolojik baskı uygulandığını ifade etti. Amirlerini adaletli bulanların oranı ise yalnızca %4,4 olarak kaydedildi.

Sağlıkta Şiddet Hâlâ Büyük Tehdit

Anket sonuçlarına göre, sağlık çalışanlarının %29,2’si fiziksel, %83,2’si ise sözel şiddete maruz kalıyor. Birden fazla kez fiziksel şiddet görenlerin oranı %13 olurken, %13,3’lük bir kesim, uğradığı sözel şiddetin sayısını dahi hatırlamadığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hayat Olumsuz Etkileniyor

Yoğun çalışma temposu nedeniyle sağlık çalışanları, ailelerine yeteri kadar vakit ayıramadıklarını belirtiyor. Ankete göre, sağlık çalışanlarının yalnızca %17,7’si ailesine zaman ayırabildiğini söylerken, %62’si tükenmişlik sendromu yaşadığını ifade etti.

Geleceğe dair kaygıların da yüksek olduğu ankette, katılımcıların %71,7’si kendilerini güvende hissetmediğini belirtirken, sadece %10,4’ü mesleği yeniden seçme şansı olsa yine sağlık alanında çalışmak isteyeceğini söyledi. Çocuklarının sağlık alanında çalışmasını isteyenlerin oranı ise yalnızca %7,6 olarak belirlendi.

"Sağlık Çalışanlarının Talepleri Karşılanmalı"

Anket sonuçlarını değerlendiren Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümü için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Özer, maaş artışı, tek kalem ödeme sistemi ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti.

Sağlık kurumlarının "sıfır toleranslı alan" ilan edilerek şiddetin önlenmesi gerektiğini belirten Özer, yönetici atamalarının liyakat esasına göre yapılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’deki doktor ve hemşire sayısının OECD ülkelerine kıyasla yetersiz olduğunu hatırlatan Özer, sağlık alanında personel eksikliğinin giderilmesi ve yeni atamaların yapılması gerektiğini söyledi.

“Türk Sağlık-Sen olarak dün olduğu gibi bugün de sağlık çalışanlarının haklarını savunmaya devam ediyoruz” diyen Özer, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.