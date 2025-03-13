6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, bölgedeki birçok vatandaşın hala konteyner kentlerde yaşam mücadelesi verdiğini belirten Öztunç, iktidarın taahhüt ettiği konutların tamamlanmadığını ve insanların zor şartlar altında bırakıldığını vurguladı.

Milletvekili Öztunç, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

2023 yılı sonu itibarıyla deprem bölgesindeki konteynerlerde yaşayan vatandaşların sayısı kaçtı? 2024 yılının sonunda bu rakam ne oldu?

Deprem sonrası konteynerden çıkıp ev sahibi olan vatandaşların sayısı kaç?

İktidarın söz verdiği konut sayısı kaçtı, şu ana kadar kaç konut tamamlanarak teslim edildi?

Bugün itibarıyla Kahramanmaraş'ta konteyner kentlerde yaşayan kaç kişi var? Kaç depremzede ev sahibi oldu ve 2025 yılı sonuna kadar kaç konutun teslim edilmesi planlanıyor?

2025 yılı sonunda deprem bölgesinde kaç konut tamamlanıp vatandaşlara teslim edilecek?

Depremzedelerin konut ihtiyacının hala karşılanmadığını belirten Ali Öztunç, iktidarın deprem bölgesindeki mağduriyetleri gidermek için daha somut ve hızlı adımlar atması gerektiğini ifade etti.