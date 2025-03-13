Bu kapsamda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ev sahipliğinde, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun katılımıyla önemli bir istişare toplantısı düzenlendi. 220 milyon dolarlık sermayeye sahip KM Uzay ve Havacılık A.Ş.’nin hissedarları ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’taki yatırımında sona gelindiği vurgulanarak, şirketin savunma ve havacılık sanayiine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Kahramanmaraş, Stratejik Bir Sanayi Üssüne Dönüşüyor

KM Uzay ve Havacılık A.Ş., Türkiye’nin milli savunma sanayii hamlesinde önemli bir mihenk taşı olacak. Türkoğlu’nda faaliyet gösteren üretim tesisinin ardından, KMTSO öncülüğünde savunma ve havacılık alanında devrim niteliğinde bir adım atan Kahramanmaraş, bu yatırımla birlikte uluslararası arenada rekabet edebilecek bir üretim merkezi haline gelecek.





Savunma sanayii alanında atılan bu dev adımla Kahramanmaraş, Türkiye’nin savunma sanayii haritasında kilit bir konuma yerleşerek geleceğin teknolojilerine yön verecek.

Buluntu: “Şehrimizin 100 Yıllık Dönüşümünü Gerçekleştirmiş Olacağız”

Toplantı sonrası konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, bu yatırımın Kahramanmaraş için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Savunma sanayii ve havacılık sektörüne yaptığımız bu büyük yatırımla Kahramanmaraş, sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda stratejik bir sanayi üssü haline gelecek. TUSAŞ ortaklığında kurduğumuz şirket, şehrimizin ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Artık Kahramanmaraş, havacılık ve uzay teknolojilerinde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Bugün TUSAŞ Genel Müdürümüz, değerli protokolümüz ve iş insanlarımızla birlikte bu şirketin yol haritasını belirledik. İnşallah TUSAŞ yatırımının artık temel atma noktasına doğru ilerliyoruz. Bu yatırımla beraber Kahramanmaraş’ımızın 100 yıllık dönüşümünü de gerçekleştirmiş olacağız.”

Yeni Yatırım, Yüksek Teknoloji ve İstihdamı Beraberinde Getirecek

Bu büyük yatırım, savunma ve havacılık sektörlerinde mühendislik, Ar-Ge, üretim ve yazılım gibi yüksek katma değerli alanlarda istihdam yaratacak. Üniversitelerle iş birlikleri artırılarak nitelikli iş gücü yetiştirilmesi sağlanacak ve bölgedeki gençler için yeni kariyer fırsatları sunulacak.

Ayrıca, yerel sanayi kuruluşları, bu büyük ekosistemin bir parçası olarak yan sanayi ve tedarik zincirinde önemli roller üstlenecek. Böylece, Kahramanmaraş sadece savunma sanayiiyle değil, otomotiv, makine ve enerji sektörlerinde de büyük bir sıçrama yapacak.

Kahramanmaraş, Türkiye’nin Savunma ve Havacılık Üssü Oluyor

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın bu yatırımla birlikte savunma ve havacılık sektörlerinde Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline geleceğini vurguladı: “Kahramanmaraş’a yapacağımız yatırımlarla ilgili verimli istişarelerde bulunduk. Bugün, ilerleyen süreçte tarihe geçebilecek önemli bir gün olabilir. Türkoğlu’ndaki yatırımımızı daha da büyüterek geliştirmeyi hedefliyoruz. Kahramanmaraş’ın da en az Kahramankazan kadar katma değerli ürünler üreterek ülkemize hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. Havacılık açısından şehrimizin geleceği oldukça parlak.”

Vali Ünlüer: “Kahramanmaraş İçin Tarihi Bir Gün Yaşıyoruz”

Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kahramanmaraş için tarihi bir gün yaşıyoruz. Bir süredir belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda bugün, TUSAŞ yatırımına yönelik yol haritasını oluşturduk. İstişarelerimizi tamamladık ve şehrimiz için büyük bir adım attık. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun.”

Debgici: “Şehrimiz İçin Özel Bir Toplantı Gerçekleştirdik”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, şunları kaydetti: “Bugün, Kahramanmaraş için özel ve anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Yaklaşık bir yıl önce, Türkoğlu’ndaki TUSAŞ Kahramanmaraş Tesisi ilk ihracat ürününü yurt dışına göndermişti. O günden bu yana, daha büyük bir savunma sanayi şirketi kurmak ve Kahramankazan gibi Kahramanmaraş’ta da güçlü bir savunma sanayi yerleşkesi oluşturmak için büyük bir ekip titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte şehrimize güzel müjdeler vereceğiz.”

Görgel: “Kahramanmaraş Savunma Sanayisinde Söz Sahibi Bir Şehir Olacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Büyük bir hayalin peşinden koşuyoruz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, geniş bir konsorsiyum ile TUSAŞ yatırımına öncülük ederek önemli bir birliktelik sergiledi ve bu doğrultuda ortaklıkla yeni bir savunma sanayi şirketi kuruldu. Büyük bir arazi üzerinde yürütülen çalışmalarımızda önemli planlamalar gerçekleştirdik. Bu projeyle Kahramanmaraş savunma sanayisinde söz sahibi bir şehir olacak.” Şeklinde konuştu.

Gül: “TUSAŞ Yatırımı Şehrimize Hayırlı Olsun”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, “TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’ta mevcut bir yatırımı bulunuyor ve bu yatırımı daha da büyütüyoruz. Kahramanmaraş Havalimanı’nın hemen yakınında, büyük bir alanın şirketin kurulumu için tahsis edilmesi planlanıyor. Bugün, bu büyük yatırımın yol haritası netleşmiş oldu. İnşallah, Kahramanmaraş, Kahramankazan’dan sonra Türkiye’de TUSAŞ’a ev sahipliği yapan ikinci büyük merkez olacak.” İfadelerini kullandı.



Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, TUSAŞ heyeti ve iş insanları katıldı.