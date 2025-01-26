26 Ocak 2025 Pazar günü saat 13.00’te Mehmet Dizibüyük Stadı’nda oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın üstün performansı ile sona erdi. Karşılaşmayı Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca birlikte izledi.

KONUK EKİP GENÇ KADRO İLE SAHAYA ÇIKTI

3'üncü Lige 19 yaş altı takımıyla devam eden Edirnespor, deplasmanda konuk olduğu Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'a 5-0 yenildi. Maddi zorluklar içerisinde ligin ikinci yarısına 19 yaş altı (U19) takımıyla başlayan Edirnespor, geçtiğimiz hafta kendi evinde ligde lider durumdaki Orduspor’a yenilmesinin ardından bu hafta Kahramanmaraş deplasmanına gitti. Merkez 1 No’lu sentetik çim sahada oynanan maçı TFF’nin İzmir bölgesi hakemlerinden Mehmet Çağatay Lakot yönetirken yardımcılıklarını yine İzmir bölgesinden Mert Şahin, İsmail Çetin ve Fuat Filiz yaptığı maçta kalesinde 5 gol gördü.

BASKILI OYUN GOLLERİ GETİRDİ

Maçın başlama düdüğünden itibaren Kahramanmaraş İstiklalspor, üstün bir oyun sergileyerek rakibine karşı hızlı bir atak futbolu izlettirdi.

Müsabakanın 22. dakikadasında Alihan’ın golüyle 1-0 öne geçen Kahramanmaraş İstiklalspor, 34. dakikada Arda Yumurtacı ile farkı 2’ye çıkardı.

ilk yarının bitmesine kısa süre kala, 36. dakikada Aykut Çift’in muhteşem golüyle skor 3-0’a geldi. Edirnespor’un bu golle savunması çözüldü ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da Kahramanmaraş İstiklalspor’un baskısı devam etti. 68. dakikada Selim Ilgaz’ın şık vuruşu sonucu fark 4’e çıktı.

74. dakikada ise Selim Ilgaz’ın attığı golle maçın skoru 5-0 oldu. Bu dakikadan sonra Edirnespor’un defansı, ev sahibi takımın hızına ayak uydurmakta zorlandı.

Karşılaşmanın sonunda ev sahibi takım, sahadan 5-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu zaferle Kahramanmaraş İstiklalspor, 3 puanı hanesine yazdırırken, Edirnespor ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇIN KARNESİ

STADYUM: Mehmet Dizibüyük

HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, 1. Yardımcı Hakem: Mert Şahin, 2. Yardımcı Hakem: İsmail Çetin

EVSAHİBİ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR: Kıvanç Küçükkarış, Reşo Akın, İbrahim Has, Kamil İçer, Kerem Kaya, Tolunay Yurtseven, Hakan Yeşil, Muhammed Akarslan, Arda Yumurtacı, Aykut Çift, Ali Han Tunçer

KONUK EKİP EDİRNESPOR: Arda Yazıcı, Furkan Kara, Yunus Yıldırım, Tahsin Can Demiran, Özgür Ulaş Ataş, Yağız Topaloğlu, Mehmet Emin Yıldırım, Efe Yüceer, Samet Çifçi, Mert Aydın, Yağız Alp Yılmaz

GOLLER: Dk22 Ali Han Tunçer, Dk34 Arda Yumurtacı. Dk35 Aykut Çift, Dk 68, 74 Selim Ilgaz (Kahramanmaraş İstiklalspor)