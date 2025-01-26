Dernek Başkanı Ali Kılınç ve yönetimi tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Katırcıoğlu, Miraç Kandili'ni kutladı ve hükümet çalışmaları hakkında bilgi verdi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Katırcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını katılımcılara iletti.

Ziyarette dernek kadın kolları başkanı Seyhan Pınar, UİD başkanı Halil Erdoğan ve Londra Türk Birliği başkanı Mehmet Pakize de yer aldı.

Katılımcıların sorularını ve sorunlarını dinleyen Katırcıoğlu, ziyaret programını sonlandırdı.