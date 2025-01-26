Demiröz, bu gecede halkın birbirine karşı daha fazla sevgi, saygı ve hoşgörü göstererek toplumda birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine olan inancını dile getirdi.

“MİRAÇ KANDİLİ, MANEVİ YÜKSELMENİN ZAMANIDIR”

Başkan Hüseyin Vahit Demiröz, mesajında Miraç Kandili’nin, sadece bir ibadet vakti değil, aynı zamanda kişisel ve toplumsal olarak bir yükselme fırsatı sunduğuna dikkat çekti. Miraç’ın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) yüce katlara yükseldiği özel bir gece olduğunu hatırlatan Demiröz, “Miraç Kandili, bizlere sadece bedensel bir değil, ruhsal bir yolculuk ve yükselme fırsatı sunmaktadır. Bu mübarek gece, Allah’a yakınlaşmak, manevi dünyamızı arındırmak ve içsel huzurumuzu bulmak için eşsiz bir fırsattır. Hep birlikte, bu geceyi dua ve ibadetle değerlendirerek, daha yüksek bir ruhsal seviyeye ulaşabiliriz” dedi.

“BİRLİK, KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE OLALIM”

Başkan Demiröz, Miraç Kandili’nin toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için de önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Özellikle son dönemde toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin daha fazla hissedildiğini ifade eden Demiröz, “Miraç Kandili, bizlere sadece manevi bir yolculuk değil, aynı zamanda toplumda birlik ve beraberliği güçlendirecek, kardeşlik duygularımızı pekiştirecek bir fırsattır. Bu geceyi, sevgi, saygı ve hoşgörü içinde geçirerek, toplum olarak daha güçlü ve dayanışma içinde olmalıyız” şeklinde konuştu.

“TÜM İSLAM ALEMİ İÇİN BARIŞ, HUZUR VE SAĞLIK DİLİYORUM”

Demiröz, mesajında tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni barış, huzur ve sağlık içinde geçirmesini temenni ederek, bu gecenin dünyada daha fazla barış ve anlayışa vesile olmasını diledi. “Miraç Kandili, tüm İslam dünyası için barış, huzur ve mutluluğun temenni edileceği özel bir gecedir. Bizler, bu geceyi sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için dua ederek geçirmeliyiz. Allah’tan, ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, mutluluk ve esenlik diliyorum. Miraç Kandili, bu değerlerin her zamankinden daha fazla hissedildiği, insanlık için barış dolu bir dönem başlatma fırsatıdır” dedi.

“MİRAÇ KANDİLİ, TOPLUMDA BİRLİK VE BERABERLİĞİ ARTIRSIN”

MHP İl Başkanı Demiröz, Miraç Kandili’nin sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da büyük bir önem taşıdığını belirtti. “Toplum olarak, bu gecede manevi değerlerimizi bir kez daha hatırlamalı, birbirimize daha yakın olmalı ve toplumsal huzuru birlikte inşa etmeliyiz. Bu gece, tüm toplumu kapsayan bir birliktelik, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekişeceği bir zaman dilimidir. Hep birlikte, zor zamanları geride bırakacak, daha güçlü bir Türkiye için el birliğiyle çalışacağız” diye konuştu.

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN ADIM ATALIM”

Başkan Hüseyin Vahit Demiröz, Miraç Kandili'nin toplumu daha güçlü bir şekilde kenetleyeceğini vurgulayarak, “Miraç Kandili, hem bireysel olarak hem de toplum olarak yükselmenin, daha aydınlık bir geleceğe adım atmanın simgesidir. Hep birlikte, bu gecede dua ederken, toplum olarak daha güçlü, daha kardeşçe bir geleceğe adım atalım. Birlik ve beraberlik içinde, ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya barış, huzur ve refah getirmek için çaba sarf edelim” ifadelerini kullandı.