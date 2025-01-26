Eshabil Yıldız Kimdir?

1986 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamlamış, ardından Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden, Hasankeyf’te Eyyubi Dönemi Mimarisi üzerine yazdığı teziyle mezun olmuştur. Türk-İslam sanatlarına olan ilgisini yüksek lisans düzeyine taşıyan Yıldız, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 18. ve 19. Yüzyıl Kahramanmaraş Konakları üzerine hazırladığı tez ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Meslek hayatına 2006-2010 yılları arasında GAP Ilısu Barajı projesi kapsamında Hasankeyf arkeolojik kazı çalışmalarında yer alarak başlamıştır. 2011 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde uzman olarak göreve başlayan Yıldız, burada Dulkadiroğlu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri üzerine akademik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ayrıca Kahramanmaraş El Sanatları, kültür ve edebiyat alanında çeşitli projelere katkıda bulunmuş ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Minyatür Kurtuluş Müzesi, Etnografya Müzesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin projelendirilmesinde aktif rol almıştır.

2015 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi’nde Kültür Sanat Koordinatörü olarak göreve başlayan Yıldız, burada önemli kültür ve sanat projelerinde yer almıştır. Konya Çocuk ve Gazi Çocuk dergilerinde editörlük yapmış, Panorama Konya Müzesi’nin yapım aşamasında görev alarak müze müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Ayrıca TRT’nin yapımcılığını üstlendiği RUMİ dizisinde plato koordinatörlüğü ve sanat danışmanlığı görevlerini yürütmüştür.

2022 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nde Kültür Sanat Müdürlüğü ve Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü’nde koordinatörlük görevlerini yürütmektedir. Yıldız, sanat, tarih ve kültür alanlarında projeler üretmeye ve hayata geçirmeye devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.