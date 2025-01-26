Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 26 Ocak’ı 27Ocak’a bağlayan gece idrak edilecek olan Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Miraç Kandilinin yediden yetmişe bütün milletimize, İslam ümmetine ve tüm insanlığa hayır, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Toptaş, sözlerine şu şekilde devam etti; “İslam âlemi için büyük öneme sahip mübarek Miraç Kandili’ni bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) kutlu yolculuğunu, Allah’ın sonsuz rahmet ve hikmetine tanıklık ettiği manevi yükseliş gecesini ifade eder.

Bu özel gece, bizlere yalnızca ibadetlerimizle değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerleri olan barış, sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma duygularıyla hayatımızı daha anlamlı kılmamız gerektiğini hatırlatır. Miraç, bizler için sadece bir gece değil; ahlakımızı, ibadetlerimizi ve insanlarla olan ilişkilerimizi gözden geçirme fırsatıdır. Peygamber Efendimiz’in (SAV) bu kutlu yolculuğu, sabır ve tevekkülün, kulluk bilincinin ve ilahi rahmete olan bağlılığın bir tezahürüdür. Bu mübarek gecede gönüllerimizi huzurla doldurmalı, ruhumuzu arındırmalı ve Rabbimizin rahmet kapılarını bizlere sonuna kadar açtığına inanarak dua ve ibadetlerle bu geceyi değerlendirmeliyiz. Bu anlamlı geceyi vesile bilerek, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Komşularımızın halini sormalı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmalı ve kırgınlıkları sona erdirerek sevgi ve hoşgörüyü hayatımızın merkezine almalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarımızda buluşmak dileğiyle, hayırlı kandiller diliyorum.”