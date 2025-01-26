Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek, anneler ve çocukları için keyifli ve yaratıcı bir etkinlik düzenledi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği iş birliğiyle organize edilen “Anne – Kız Örgü Atölyesi”, hem eğlenceli hem de anlamlı anlara sahne oldu. Osman Sayın Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe yüzlerce anne ve kız çocuğu katılım sağladı. Etkinlik alanı, farklı yaş gruplarından bireylerin buluştuğu sıcak ve samimi bir atmosfere ev sahipliği yaptı. El emeğiyle üretmenin keyfini yaşayan katılımcılar, 4 saat boyunca hem yaratıcılıklarını sergiledi hem de kaliteli vakit geçirdi.

Hayal Gücüyle Şekillenen Örgüler

Atölyede katılımcılar, hayal güçlerini ve el becerilerini kullanarak birbirinden güzel örgü ürünleri ortaya çıkardı. Anahtarlıktan bereye, atkıdan eldivene, bandanadan cüzdana kadar birçok farklı ürün tasarlayan anne ve kızlar, hem eğlenirken hem de üretmenin mutluluğunu yaşadı. Her bir ürün, etkinliğe katılanların kendi dokunuşlarını ve duygularını yansıttı.

Çocuklar için Özel Alanlar

Etkinlik alanında çocuklar için de çeşitli aktiviteler yer aldı. Minikler, oluşturulan oyun alanlarında gönüllerince eğlenerek keyifli bir hafta sonu geçirdi. Hem anneler hem de çocuklar için unutulmaz anılarla dolu bir gün yaşandı. Etkinliğe katılan anneler ve çocukları, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Anne ve kızların el emeğiyle şekillenen bu güzel etkinlik, katılan herkesin yüzünde gülümsemeye sebep olurken, sosyal belediyecilik anlayışının ne denli önemli bir misyon üstlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Etkinliklerimiz Artarak Devam Edecek”

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, “Büyükşehir Belediyemiz ve KADEM İl Temsilciliğimiz iş birliğiyle anne ve kızlarına yönelik örgü atölyesi düzenledik. Bu etkinliğimizde anneler ve kız çocuklarımızın yarıyıl tatilinde birlikte eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Burada ayrıca çocuklar için de oyun sahası oluşturduk. Yetişkinler ve çocuklar için birlikte keyifli zaman geçirdikleri bir etkinlik oldu. Bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Katılımcılar Etkinlikten Memnun Ayrıldı

Sibel Ödemiş, “Kızımla birlikte Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu örgü atölyesine katıldık. Böyle bir etkinlik düzenleneceğini duyunca hemen kayıt olduk ve şimdi gerçekten iyi ki bu etkinliğe katılmışım diyorum” diye konuştu. Şule Akpınar, “Örgü yapmayı daha önce de çok seviyordum, ilgi duyduğum bir alan. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu etkinlikte hep birlikte örgü örerek çok güzel ürünler ortaya çıkardık. Çok keyifli zaman geçirdik” dedi. İpek Geçmiş de, “Kızımla birlikte Belediyemizin düzenlediği bu örgü etkinliğine katıldık. Birlikte keyifli vakit geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinliğin minik misafirlerinden Betül Demir, “4. sınıfa gidiyorum. Burada örgü örerek bere yaptım. Çok güzel zaman geçirdim” ifadelerini kaydetti.

Özgün Ürünler Ortaya Çıktı

Etkinliğin eğitmenlerinden Rabia Ardıç, “Büyükşehir Belediyesi ve KADEM iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlikte katılımcılarımızla birlikte örgüden çeşitli süs eşyaları oluşturuyoruz. Katılımcılar burada hayal güçlerini kullanarak birbirinden güzel ürünler elde ediyor. Çok özgün ürünler ortaya çıkıyor” dedi. Diğer bir eğitmen Gönül Güzel de, “Bu etkinlikte anneler ve kızları birlikte hayal güçlerini örgüyle gerçeğe yansıtıyor. Çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Herkesin çok eğlendiğine şahit oluyoruz” diye konuştu.