Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte Şekerdere Bulvarı ve Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Programa, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı da katılım sağladı. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen heyet, yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşasına ilişkin istişarelerde bulundu. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretler sırasında hem esnafa moral verildi hem de vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

“Birlikte Daha Güçlü Bir Kahramanmaraş”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, “Bugün burada, Şekerdere Bulvarı ve Kapalı Çarşı esnafımızla bir araya geldik, hem taleplerini dinledik hem de onlarla şehrimizin geleceği için istişarelerde bulunduk. Şehrimizin yeniden imarı için esnafımızın ve vatandaşlarımızın desteği bizim için çok kıymetli. Her bir fikir, her bir öneri, Kahramanmaraş’ın yarınlarına ışık tutacak. Birlikte hareket ederek daha güçlü bir Kahramanmaraş inşa edeceğiz. Biz, büyük bir aileyiz ve bu şehri hep birlikte kalkındıracağız” cümlelerini kaydetti.