36-66 ay arası çocuklara hizmet verecek Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, 200 öğrenci kapasiteyleaçılışının ardından eğitim ve öğretime başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek Bakımevi, çocukların zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimini desteklemeye yönelik hazırlanan kapsamlı eğitim programlarıyla donatıldı.

Yoğun katılımın olduğu açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çocuk korosunun verdiği mini konser ise katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Gündüz Bakımevi’nde ayrıca adı verilen Şehit Hakan Akdere anısına bir Şehitlik Köşesi oluşturuldu.

“Biz şehit ailelerini derinden mutlu etmektedir”

Programda ilk olarak kürsüye gelen Şehit Hakan Akdere’nin babası Hüseyin Akdere, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Böylesine anlamlı ve güzel bir müessesenin hayata geçirilmesi ve şehidimizin isminin bu kıymetli mekâna verilmesi, biz şehit ailelerini derinden mutlu etmektedir. Şehitlerimizin isimlerinin bu tür yerlerde yaşatılması, onlara duyulan saygı ve değerin en güzel göstergelerinden biridir.Bu vesileyle, emeği geçen herkese, özellikle Sayın Belediye Başkanımız ve ekibine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli misafirlere de burada bizimle olduğunuz için şükranlarımı ifade ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

“Aile Yılı’na katkı verdiğimiz için mutluyuz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise yaptığı konuşmada ilçeye kazandırılan bu önemli tesisin detaylarını paylaştı: “Bugün, anlamlı bir hizmeti faaliyete geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatına adım atarken, onlara en iyi şekilde destek olmayı, ailelerimize güvenli bir ortam sunmayı ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın en iyi şekilde eğitilmesini sağlamayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana eğitime büyük önem verdik ve bu önceliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.Bu bağlamda, fiziki projelerimizin yanı sıra sosyal projelere de odaklanıyoruz. Malumunuz, 2025 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildi. Bu yıl içinde ailelerimize, kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik pek çok proje üretiyoruz ve hizmetler sunuyoruz. İnşallah bu yıl boyunca da aynı azimle bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Elbette, bu projeler yalnızca ailelerimize ve çocuklarımıza destek olmanın ötesinde, ilçemizin ve şehrimizin geleceğine yapılan büyük yatırımlar olarak değerlendirilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hem merkez mahallelerimizde hem de kırsal mahallelerimizde eğitim ve gençlik merkezleri oluşturarak dezavantajlı bölgeleri daha fazla desteklemeye devam edeceğiz. Bu yatırımlarla ilçemizin eğitim seviyesini daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız bize emanet”

Gündüz Bakımevi hakkında teknik bilgiler de paylaşan Başkan Toptaş, sözlerine şu şekilde devam etti, “Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Gündüz Bakımevimizle ilgili bazı teknik detayları da paylaşmak istiyorum. Bakımevimizde çocuklarımızın gelişimine uygun olarak tasarlanmış, 7 öğrenme merkezine sahip, akıllı tahtalar ve zengin materyallerle donatılmış 5 derslik yer alıyor. Burada, iki dönemli eğitim sistemiyle toplam 200 öğrencimize hizmet vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzden destek alarak uzman bir kadro ile örnek teşkil edecek bir tesis oluşturduk. Tesisimizde jimnastik, oyun, Lego, akıl ve zeka oyunları, sanat, kum havuzu, ekoloji bahçesi, açık hava masal köşesi gibi 9 farklı etkinlik alanı bulunuyor. Geniş bir bahçeye sahip olan bu merkezimizde çocuklarımız hem eğlenecek hem de toplumsal değerleri, paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği öğrenerek deneyimleyecekler.Hemen yan tarafımızdaki küçük binayı da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze tahsis ettik. Bu bina, Psikososyal Destek Merkezi olarak bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bugünün özel bir anlamı da var. Zekai Ablamız ve Hüseyin Amcamız, Şehit Hakan Akdere'nin anne ve babası, bugün burada bizimle birlikte. Bakımevimizde şehidimizin anısına bir Şehitlik Köşesi oluşturduk. 2016 yılında şehit düşen Hakan Akdere kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, mekanlarının cennet olmasını temenni ediyorum. Gündüz Bakımevimizin oluşturulmasında emeği geçen tüm değerli çalışma arkadaşlarıma ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı tesisin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, herkese saygılarımı sunuyorum.” İfadelerine yer verdi.”

“Çocuklarımızın yetişebileceği güzel ortamlar oluşturacağız”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da yaptığı konuşmada ailenin korunması ve desteklenmesi noktasında yerel yönetimlere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, Başkan Toptaş ve ekibine teşekkür etti. Köksal, “Bugün bizlere, özellikle yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşüyor. Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı gibi, nüfusumuzu artırmak ve şehirlerimizi yeniden eski güçlü günlerine döndürmek için hep birlikte çalışmalıyız. Bu sadece ailelerimizin çabasıyla değil, kamu ve yerel yönetimlerin desteğiyle mümkün olacaktır. Annelerimizin çocuklarını daha iyi ortamlarda yetiştirebilmeleri ve aynı zamanda çalışma hayatına katılabilmeleri için bugüne kadar pek çok kazanım elde edildi. Ama bunlar yeterli değil. İnşallah hep birlikte daha fazla kreş, daha fazla sosyal tesis ve daha fazla imkân sağlayarak çocuklarımızın yetişebileceği güzel ortamlar oluşturacağız. Allah, böylesi acı günleri bir daha yaşatmasın. Ancak bu kahraman evlatlarımızın anısını da her zaman yaşatalım. Rabbim hepimizi böyle güzel ve anlamlı işlerde buluştursun” şeklinde konuştu.

“Belediyecilik anlayışımız aile ve toplum odaklı geniş bir perspektifle şekilleniyor”

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci de Aile Yılı’na vurgu yaptığı konuşmasında, “Bugün, burada anlamlı bir etkinlik vesilesiyle bir aradayız. Aramızdan henüz 29 yaşında ayrılarak Rabbimizin katında inşallah şehitlik mertebesine ulaşan Hakan Akdere kardeşimizi rahmetle anıyor, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Aile, bir toplumun temel taşıdır. Ailenin gücü, hem toplumun hem de o toplumun oluşturduğu ülkenin gücünü belirler. 22 yılı aşkın bir süredir ülkemize hizmet eden Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti hükümetleri, her zaman ailenin korunmasını ve güçlendirilmesini öncelikli mesele olarak ele almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesini de bu bağlamda son derece anlamlı ve değerli buluyoruz. Bunun önemini kavrayarak gereken adımları atmamız gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum.Kadınlarımızın ve aile bireylerimizin istihdama katılması elbette önemlidir. Ancak özellikle çalışan annelerimizi destekleyecek politikalar üretmek, onların cesaretle daha fazla çocuk yapmalarını teşvik etmek zorundayız. Bugün açılışını yapacağımız gündüz bakımevi gibi mekanlarla bu desteği sunmaya yönelik adımlar atıyoruz. Çocuklarımız, geleceğimizdir ve bu konuda hiçbir şekilde “yeterli” diyebileceğimiz bir noktada değiliz.Yeni nesil, geleceğin Türkiye’sini inşa edecektir. Bizler de onların yetişmesi için gerekli zemini hazırlamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda, bugün gerçekleştirdiğimiz açılış, belediyecilik anlayışımızın aile ve toplum odaklı geniş bir perspektifle şekillendiğinin bir göstergesidir.Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha Hakan Akdere kardeşimizi rahmetle anıyor, tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Açılışa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Şehit Hakan Akdere’nin annesi Zekai ve Babası Hüseyin Akdere ile çok sayıda davetli katıldı.