Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş ve partililerce karşılanan Dervişoğlu, burada ceviz festivaline katıldı.

Festivalde açıklamalar yapan Dervişoğlu;

"Türk'e, Türkmen'e yakışır bir karşılama oldu. Evimdeymiş gibi hissettim. Hepinize bu sıcak kucaklaşma için teşekkür ediyorum." Dedi.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş’ın davetini kabul etmekten onur duyduğunu belirten Dervişoğlu, Çağlayancerit halkına olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Burada kendimi bir misafir gibi değil, ev sahibim gibi hissediyorum. Çağlayancerit halkına ve tüm teşkilat mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Dervişoğlu, İYİ Parti’nin muhalefet anlayışının diğer partilerden farklı olduğunu vurguladı.

Parti olarak, halkın taleplerine öncelik verdiklerini ve bu talepleri Ankara’ya taşıdıklarını ifade eden Dervişoğlu, şunları kaydetti: "Biz seçim beyannamesi değil, seçmen beyannamesi hazırlıyoruz. Çağlayanceritli’nin ve Maraşlı’nın derdini Ankara’ya taşıyacağız. Halkın sesine kulak vererek çözüm üreteceğiz."