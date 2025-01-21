Görüşme sırasında Yemliha Göktaş, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek şunları söyledi:

Seçildiği günden itibaren Çağlayancerit için hizmet etme gayreti içinde olduğunu, ancak ne Belediyeler Birliği'nden ne de Cumhur İttifakı’na bağlı Büyükşehir Belediyesinden Çağlayancerit’e herhangi bir destek alamadığını belirtti. Göktaş, muhalefet partisi belediyesi olarak dışlandıklarını ve bu durumu hazmedemediğini ifade ederek, bağımsız bir belediye başkanı olarak yoluna devam etme kararı aldığını açıkladı.

Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarının mahallelerle ilgili taleplere, "muhtarlar müracaat etsin" şeklinde cevaplar verdiğini, bununla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı’nın muhtarları kışkırttığını ve organize bir şekilde “Belediyenin imkanı varsa yapsın, bizden bir şey beklemesinler” diyerek adaletsiz bir yol izlediğini de sözlerine ekledi.

GÖKTAŞ: "PARTİ DEĞİŞTİRME PLANIM YOK"

Başkan Göktaş, herhangi bir siyasi partiye geçmeyi düşünmediğini de belirtti. Bundan sonraki süreçte Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediyesinin tutumlarını izlemeye devam edeceğini ifade etti.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, Göktaş’ın partisinden ayrılmasına rağmen, Çağlayancerit İlçe Teşkilatı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin, İlçe Başkanı Mustafa Tunç Başkanlığında görevlerine devam ettiklerini ve herhangi bir istifa olmadığını belirtti. Tekerek, “Bu süreç nasıl gelişir, hep birlikte bekleyip göreceğiz” dedi.