Başkan Görgel, “Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de son sözü iman, irade ve millet söyler. Biliyoruz ki; birlik varsa dirlik vardır, inanç varsa zafer vardır, millet varsa gelecek vardır. Kahramanmaraş varsa, Türkiye vardır. Ve bu varlık ilelebet daim olacaktır” dedi.

Kahramanmaraş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıl dönümünde yine milli iradeye, demokrasiye ve birlik ruhuna sahip çıkma kararlılığını ortaya koydu. 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen anma programları, yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Bu anlamlı günde, Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumların iş birliğiyle Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, yoğun katılımla ve duygu dolu anlarla geçti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda; 15 Temmuz’u anlatan kısa filmler, mehteran gösterileri, ezgi ve kaside dinletileri sahnelendi. Gecede yankılanan marşlar ve ilahiler, hafızalarda iz bırakan o karanlık gecenin unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Milli Ruh Yeniden Ayakta

15 Temmuz’un 9’uncu yılında düzenlenen anma programı, katılımcılara hem duygusal anlar yaşattı hem de milli birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha diri tuttu. Programa katılan yüzlerce vatandaş, ellerinde bayraklarla vatan sevgisini haykırırken, demokrasiye olan inancını bir kez daha gösterdi.

“15 Temmuz, Tarihe Yön Veren Diriliş Destanıdır”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz’un, milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına kast eden alçak bir darbe girişimi olduğunu belirterek, “Bugün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümündeyiz. O karanlık gecede 252 vatan evladımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna şehadet mertebesine ulaştı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Görgel, 15 Temmuz’un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin iman, inanç ve cesaretiyle tarihe yeniden yön verdiği bir diriliş destanı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Milletin üstünde bir güç tanımadım’ çağrısıyla Kahramanmaraş dâhil tüm şehirlerde meydanların dolduğunu hatırlatan Görgel, “Çünkü biz ‘Maraş bize mezar olmadan, düşmana gülizar olamaz’ anlayışını şiar edinen bir ecdadın torunlarıyız” dedi.

“Milletimizle Birlikte Aşamayacağımız Hiçbir Engel Yoktur”

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın, 15 Temmuz’daki duruşuyla da örnek olduğunu ifade eden Başkan Görgel, bu mücadelenin bir ilk olmadığını belirterek, “12 Şubat ruhunu taşıyan, İstiklal Madalyası’nı göğsünde şerefle taşıyan bu kadim şehir, bir asır önce olduğu gibi 9 yıl önce de aynı kahramanlıkla milletin bağımsızlığı için göğsünü siper etmiştir. Her ferdi kahraman olan hemşehrilerimizle el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını gördük. Bugün yaptığımız her şey, hem 15 Temmuz şehitlerimize hem de bu topraklara olan borcumuzdur” ifadelerine yer verdi.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz Kutlu Olsun”

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Görgel, “Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de son sözü iman, irade ve millet söyler. Biliyoruz ki; birlik varsa dirlik vardır, inanç varsa zafer vardır, millet varsa gelecek vardır. Kahramanmaraş varsa, Türkiye vardır. Ve bu varlık ilelebet daim olacaktır. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah’tan niyazımız; bu milleti bir daha böylesi imtihanlarla sınamamasıdır. Bayrağımız göklerden inmesin, ezanımız minarelerden susmasın, vatanımız ebediyen payidar olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Bu Aziz Milletin Üzerinde Hiçbir Kuvvet Yoktur”

Programa katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ise 15 Temmuz gecesi milletin tarihe geçecek bir duruş sergilediğini belirterek, “Darbecilere, vesayetçilere fırsat vermeyerek bu eşsiz vatanı cansiperane savunan halkımız, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını gösterdi” dedi. Debgici, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşların kahraman güvenlik güçleriyle omuz omuza vererek, Türkiye’ye kast edenlerin karşısında dimdik durduğunu hatırlattı. Debgici, “Uçakla, silahla, tankla bu milleti yıldıracağını zannedenler bir kez daha gördü ki; bu milletin istiklaline olan inancının üzerinde hiçbir kuvvet yoktur” diyerek, şehitlere rahmet, gazilere şükran dileklerini iletti.

“Kahramanmaraş, Sütçü İmam’ın İzinde Tarih Yazdı”

Vali MükerremÜnlüer de konuşmasında 15 Temmuz gecesinde milletin topyekûn direniş sergilediğini ifade etti. Ünlüer, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kahramanmaraş başta olmak üzere yurdun dört bir yanında vatandaşlarımız bayrağına, iradesine ve istikbaline sahip çıkmıştır” dedi. Vali Ünlüer, Kahramanmaraş’ın tarihi misyonuna yakışır biçimde, o gece demokrasinin yılmaz neferi olduğunu vurgulayarak, “Sütçü İmam’ın izinden giden bu kadim şehir, kurtuluş mücadelesinden aldığı ilhamla 15 Temmuz’da da tarih yazmıştır. Bu kutsal topraklarda yeniden bir diriliş yaşanmış, bağımsızlığımızın bedeli bir kez daha ödenmiştir” ifadelerini kullandı.