Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıl dönümünde, hain darbe girişiminde kahramanca mücadele eden gazileri unutmadı.

Başkan Görgel, 15 Temmuz gazisi polis memuru Mücahit Türkoğlu ve Serkan Yeşilay’ı hanelerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Görgel’e; ValiMükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt da eşlik etti. Görgel, ziyarette gazilerle yakından ilgilenerek sohbet etti, sağlık ve huzur temennilerini iletti. Göstermiş oldukları kahramanlık ve fedakârlıktan dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Görgel, “Sizlerin gösterdiği cesaret, bu milletin hafızasında da kalbinde de ilelebet yaşayacak” ifadelerini kullandı.

“Şehitlerimize Rahmet, Gazilerimize Sağlık ve Sıhhat Diliyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Gazilerimiz Mücahit Türkoğlu ve Serkan Yeşilay, 15 Temmuz destanının yaşayan kahramanlarıdır. Bugün onları evlerinde ziyaret ederek sadece bir vefa borcumuzu yerine getirmekle kalmadık; aynı zamanda onların şahsında aziz milletimizin direniş ruhuna da selam durduk. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, silahlarına cansiperane karşı koyarken yaralanan gazilerimize de sağlık ve sıhhat temenni ediyorum” dedi.