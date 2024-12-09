Karşılaşmaya hızlı başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, 29. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Arda Yumurtacı'nın kafa vuruşuyla öne geçti.

Takım, 90 dakika boyunca bu üstünlüğünü korumayı başardı.

İkinci yarıda, Kayseri Erciyes 90+2. dakikada Ahmet ile beraberlik golünü buldu. Ancak, müsabakanın sonlarına doğru, 90+7. dakikada Kahramanmaraş İstiklalspor, Kerem Kaya'nın kafa golüyle skoru 2-1'e taşıdı ve maçı kazanmayı başardı.

Maçta dikkat çeken anlardan biri, Kayseri Erciyes'in 33. dakikada kazandığı serbest vuruşta Fevzi'nin barajı aşamaması oldu. Ayrıca, İstiklalspor'un 41. dakikada sağ kanattan yaptığı atakta kaleci Kadem Burak, Reşo'nun kafa vuruşunu başarılı bir şekilde kurtardı.

TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR VE KAHRAMANMARAŞ SPOR 1-1 BERABERE KALDI

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 14. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevnespor, Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'nda HG Hospital Kahramanmaraş Spor ile karşılaştı. Maç, 1-1'lik skorla sona erdi.

Maçın ilk yarısına hızlı başlayan Kahramanmaraşspor, 17. dakikada Miraç Türkyılmaz'ın harika golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Tokat Belediye Plevnespor'un Deniz Pala ise 37. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve yerine Özgür Çek girdi. İlk yarı, Kahramanmaraşspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Tokat Belediye Plevnespor, 47. dakikada Serkan Gürses'in golüyle eşitliği sağladı. Maçta, 68. dakikada Kahramanmaraşspor'dan Ali Osman'a gösterilen kırmızı kartla konuk takım sahada 10 kişi kaldı.

Devam eden dakikalarda her iki takımın da gösterdiği çabaya rağmen, başka gol gelmedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Her iki takım da 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

*Maçın Hakemleri:*

Karşılaşmada hakem Hasan Kaçar, 1. yardımcı hakem Melih Tan, 2. yardımcı hakem Semih Kurtuluş ve dördüncü hakem Emre Can Yılmaz görev yaptı.