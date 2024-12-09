Etkinlikte, Türkiye'nin güçlü bir devlet olarak terörle mücadelesine dikkat çekilerek, 61 yıllık Esad rejiminin yıkıldığı belirtildi. Açıklamalarda, "Türkiye’ye 40 yıldır terör ihraç eden Baas rejimi son buldu. Ülkemiz içindeki terör kalıntıları temizlenirken, sınırlarımız ötesinde terör devleti kurdurmaya çalışan ABD’nin hayalleri suya düştü" ifadeleri kullanıldı.

Suriye devlet televizyonunun duyurduğuna göre, Beşşar Esed’in devrilmesiyle birlikte cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Etkinlikte basın açıklamasını Kahramanmaraş Platformu adına Süleyman Erayman gerçekleştirdi.

Kutlamalar, Suriyeli mültecilerin ve yerel halkın duyduğu sevinci bir araya getirirken, rejimin devrilmesi ile ilgili umutların tazelendiği gözlemlendi.