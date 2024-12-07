Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da katılarak, yeni dönemdeki hedeflere güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni dönemde görev alacak il yönetimi üyeleri, Kahramanmaraş’ın kalkınması için önemli sorumluluklar üstlenecek.

AK Parti’nin yerel kalkınma, adalet, ve toplumsal fayda hedeflerine odaklanarak yürütülecek bu yeni dönemde, teşkilat üyelerine başarılar dilendi. Kahramanmaraş’a daha güçlü bir gelecek inşa etmek için tüm üyelerin birlikte hareket edeceği belirtildi.

Bu toplantı, AK Parti’nin Kahramanmaraş’taki kararlı adımlarını pekiştiren ve yerel kalkınma yolunda önemli bir kilometre taşı oldu.