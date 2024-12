Dava arkadaşlarının birliği, zorluklara karşı gösterdikleri yiğitlik ve ülkenin bekası için atılacak adımlar, toplantının odak noktası oldu.

“YOL VE DAVA ARKADAŞLARIMLA BİR ARAYA GELDİK!”

Toplantıya katılan Dursun Nar, Ülkü Ocakları’nın gücüne ve birlikteliğine dikkat çekerek, şu vurgulu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Kahramanmaraş İl Ocak Yöneticilerimle bir araya gelerek, milletimizin geleceği için bir kez daha kenetlendik. Türk milletinin en büyük gücü teşkilatçılıktır ve bizler, yol ve dava arkadaşlarımız, iki cihan kardeşlerimiz olarak, her zaman kenetlendik ve kenetleneceğiz. Zor zamanların yiğitleri olarak, Türk milletine hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim, her birimizi her iki dünyada da razı olsun.”

ZOR ZAMANLARIN YİĞİTLERİ: İL OCAK YÖNETİCİLERİ!

Toplantıda, İl Ocak Yöneticileri de Ülkü Ocakları’nın Kahramanmaraş’ta üstlendiği sorumlulukları değerlendirdi ve gelecek dönemdeki projelere dair fikir alışverişinde bulundu. Zor zamanlarda milletin yanında duran ve Türk milletinin bekası için çalışan İl Ocak Yöneticilerinin katkıları vurgulandı.

Dursun Nar, toplantıyı şu önemli sözlerle sonlandırdı:

“Teşkilatçılığın gücüyle, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türk milletinin bekası için atacağımız her adımda, birbirimize güvenerek ilerleyeceğiz. Ocak yöneticilerimizin bu yolda gösterdiği azim ve kararlılık, gücümüzü pekiştirecek.”