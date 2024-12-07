Aycan, Türkiye Kamu-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Özer ve yönetimiyle bir araya geldi, memurların durumunu ve taleplerini gündeme taşıdı.

“MEMURLARIMIZIN HAKLARI ÇOK ÖNEMLİ”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sefer Aycan, kamuda çalışanların sorunları ve haklarının savunulması gerektiğine dikkat çekti. Aycan, şu vurgulu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Kamu-Sen ve Kahramanmaraş il yönetimiyle yaptığımız görüşme son derece verimli geçti. Memurlarımızın talepleri, kamudaki çalışma şartları ve geliştirilmesi gereken politikalar üzerine derinlemesine istişarelerde bulunduk. Kamuda çalışanların hakları, şehrimizin geleceği için kritik öneme sahip. Bu konuda atılacak her adım, Kahramanmaraş’ta yaşayan tüm vatandaşlarımıza olumlu yansıyacaktır.”

MEHMET ÖZER: “SENDİKA HAREKETLİLİĞİ, HAK SAVUNUSUNDA KARARLI”

Ziyaret sırasında, Türkiye Kamu-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Özer de memurların taleplerini dile getirdi. Özer, şunları söyledi:

“Sayın Sefer Aycan’ın ziyaretini memnuniyetle karşıladık. Sendika olarak her zaman üyelerimizin haklarını savunmaya kararlıyız ve bu çabalarımızı sürekli artırıyoruz. Sefer Aycan’ın desteği, kamuda çalışanların haklarının iyileştirilmesi noktasında bizlere büyük bir güç katacaktır.”

ZİYARETTEKİ ÖNE ÇIKAN KONULAR

Kamuda çalışma şartları, maaş düzenlemeleri ve iş güvencesi gibi kritik konular, ziyarette ele alınan başlıca başlıklardı. Kamu çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması gerektiği üzerinde duruldu.

Bu görüşme, kamuda çalışanların yaşadığı zorlukların aşılması adına önemli bir adımdı ve kamunun daha güçlü bir şekilde ilerlemesi için desteklerin devam edeceği ifade edildi.