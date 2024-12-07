HG Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürsoy, Aycan’a hastanenin kapasitesi ve sağlık altyapısındaki yenilikler hakkında detaylar sundu.

“HG HOSPİTAL, ŞEHİR VE BÖLGEYE BÜYÜK KATKI SUNACAK”

Ziyaret sonrası değerlendirme yapan Sefer Aycan, HG Hospital’ın Kahramanmaraş ve çevresi için kritik bir sağlık yatırımı olduğunu vurguladı. Aycan, hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerini dönüştüreceğine inanarak şu ifadeleri kullandı:

“HG Hospital, bölgenin en büyük özel sağlık merkezi olacak. Şubat ayında hizmete girmesi planlanan bu hastane, modern mimari ve sağlık altyapısı ile dikkat çekiyor. Bölge halkı için büyük bir kazanım olacağına inanıyorum.”

HG HOSPİTAL YÖNETİMİNDEN TEŞEKKÜR

HG Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürsoy, Sefer Aycan’ın ziyaretini takdirle karşıladı ve hastanenin bölgeye katkılarına değindi:

“Amacımız, Kahramanmaraş ve çevre illere kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. Şubat ayında hasta kabulüne başlayacağız. Şehir ihtiyaçlarına uygun bir altyapı oluşturduk. Destekleri için Sayın Aycan’a teşekkür ediyorum.”

HG HOSPİTAL’IN BÖLGEYE KATKILARI

300 yatak kapasitesine sahip HG Hospital, en modern sağlık cihazları ve uzman kadrosuyla bölge halkına hizmet verecek. Şubat ayında açılışı yapılacak hastane, sağlıkta devrim yapmayı hedefliyor.