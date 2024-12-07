Hukukun Üstünlüğü ve Adaletin Sağlanmasında Baro’nun Rolü

Ziyarette, Vali Ünlüer ve Baro Başkanı Av. Mehmet Kaan Kır bir süre görüşerek, baronun hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanmasındaki kritik rolüne vurgu yaptılar. Vali Ünlüer, yeni yönetimin başarılı çalışmalara imza atmasını temenni ederek, baro ile işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Baro Başkanı Kaan Kır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, baronun hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerini ifade etti. Vali Ünlüer’e nazik ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının Yıl Dönümünde “Kadın Çalıştayı” Ziyareti

Vali Ünlüer, ayrıca Baro Başkanlığı ev sahipliğinde Kahramanmaraş Kadın Platformu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Kadın Çalıştayı” etkinliğini de ziyaret etti. 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin yıl dönümü kapsamında düzenlenen bu önemli çalıştay, kadınların toplumsal hayattaki rolünün güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak dikkat çekti.

Vali Ünlüer’den Kadınlara Destek Mesajı

Vali Ünlüer, Kadın Çalıştayı’na katılarak kadınların toplumsal yaşamda eşit haklara sahip olmaları gerektiği mesajını yineledi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ifade etti.