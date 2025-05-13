Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda kurbanlık alışverişi yapabilmesi amacıyla Canlı Hayvan Borsası, bu yıl da vatandaşlara hizmet verecek. Borsa içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları için tahsis edilen kurban satış yerlerinin kiralama süreci başlıyor.

Başvurular 15 Mayıs’ta Başlıyor

Bu kapsamda Canlı Hayvan Borsası’nda 18 adet büyükbaş ve 38 adet küçükbaş hayvan satış yeri için başvurular alınacak. Başvurular, 15 - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında Canlı Hayvan Borsası’nda bulunan Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura ile kurban satış yerleri hak sahiplerine tahsis edilecek. Kura çekimi, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’da Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Kurbanlık Satışları 22 Mayıs’ta Başlıyor

Kurada adı çıkan üreticilerin, belirlenen kurban satış yeri ücretini aynı gün içinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi veznelerine peşin olarak yatırmaları gerekiyor. Ödemesi yapılmayan kurban satış yerleri için haklar geçersiz sayılacak. Kurbanlık hayvanlar ise 22 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Canlı Hayvan Borsası’nda satışa sunulacak.

Üreticilerin Dikkatine!

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar da kamuoyuyla paylaşıldı. Her başvuru sahibi, sadece bir adet satış yeri için müracaat edebilecek. Kurban satış alanına küpesiz hayvanlar kesinlikle alınmayacak. Ayrıca karantina bölgesinde bulunan il, ilçe ve köylerden yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Küçükbaş hayvan satış yerlerine en fazla 40 adet, büyükbaş hayvan satış yerlerine ise en fazla 20 adet hayvan konulabilecek. Hayvan refahı açısından bu sayıların üzerinde hayvanın alana getirilmesine izin verilmeyecek.

Başvuruda İbraz Edilecek Belgeler

Başvuru işlemlerinin geçerli olabilmesi için katılımcıların bazı belgeleri ibraz etmesi gerekiyor. Bunlar; ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve İl ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden son üç aya ait(1 Şubat 2025 ile 1 Mayıs 2025)işletme tescil belgesi olarak açıklandı.