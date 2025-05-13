Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumsal duyarlılığı artırmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, DulkadiroğluÇokyaşar mevkiinde yer alan Engelsiz Orman Dikim Alanı düzenlenen törenle açıldı.

Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya gelirken, yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Katılımcıların doğayla iç içe vakit geçirdiği etkinlikte, dikilen her fidan, toplumsal farkındalığın yeşeren bir simgesi olarak toprakta yerini aldı. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesinin Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri de aktif rol üstlendi. Gönüllüler, özel gereksinimli bireylerle yakından ilgilenerek onların dikim sürecine destek verdi, birlikte fidan dikti.

Altun: “Toplumsal Hayatın Her Alanında Var Olmalılar”

Etkinlikte konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Altun, Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerin toplumda daha görünür hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti. Altun, “Engelliler Haftası münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de, Çokyaşar mevkiinde özel gereksinimli vatandaşlarımıza tahsis edilen alanda fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu alanı onlar için kalıcı bir yaşam ve etkileşim alanı haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Özel bireylerin toplumsal hayatın her noktasında yer almaları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.