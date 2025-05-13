Ünal Ateş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Engelliler Haftası, toplumsal farkındalığımızı tazelemek, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara çözüm üretmek ve onlarla birlikte daha kapsayıcı bir hayat inşa etmek için önemli bir fırsattır. Engelli yurttaşlarımızın hayata katılımını sağlamak, sadece devletin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur.



Ne yazık ki birçok engelli birey hâlâ temel haklara erişimde ciddi engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Ulaşımdan eğitime, istihdamdan sağlığa kadar her alanda kapsayıcı politikalar üretmek zorundayız. Çünkü sosyal devlet, en çok dezavantajlı gruplarına sahip çıkan devlettir.



Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engelleri kaldırmak için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Eşit yurttaşlık hakkı, kimseye lütuf değil; anayasal bir zorunluluktur.”



Ünal Ateş mesajını şu sözlerle sonlandırdı: “Tüm engelli yurttaşlarımızın Engelliler Haftası’nı en içten duygularımla kutluyorum. Kahramanmaraş’ta ve ülkemizin her yerinde daha adil, daha duyarlı ve daha engelsiz bir yaşam için hep birlikte çalışacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte varız.”