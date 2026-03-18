Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla önemli bir ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Bu kapsamda, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde Büyükşehir Belediyesine ait tüm toplu taşıma araçları şehir genelinde ücretsiz olarak hizmet verecek.Bayram boyunca uygulanacak ücretsiz ulaşım hizmetiyle vatandaşların hem aile ziyaretlerini hem de sosyal hareketliliğini kolaylaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yoğunluk yaşanabilecek güzergâhlarda da gerekli planlamaları yaptı.

Sefer Bilgilerine Online Erişim

Vatandaşlar, bayram süresince hizmet verecek toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresinden kolaylıkla ulaşabilecek. Ayrıca toplu taşımaya ilişkin her türlü soru, talep ve öneri için 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp Danışma Hattı da aktif olarak hizmet verecek.