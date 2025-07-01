Danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen gençler, Büyükşehir’in internet adresinden çevrimiçi randevu alabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine yönelik hizmetlerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda gençlerin psikolojik sağlığına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti, gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen hizmetten, 2025 yılının ilk 6 ayında bin 550 genç faydalandı. 15 – 30 yaş arasındaki bireylerin yararlanabildiği danışmanlık hizmeti, uzman psikologlar eşliğinde birebir görüşmelerle sürdürülüyor.

Her hafta Pazartesi günleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde verilen danışmanlık hizmetine başvurular ise çevrimiçi olarak alınıyor. Danışmanlık desteğinden yararlanmak isteyen gençler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/02/26/psikolojik-danismanlik-hizmeti-randevu-formuadresi üzerinden randevu oluşturarak ücretsiz hizmete erişebiliyor.